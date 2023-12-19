Осинькин назвал топ-клубы РПЛ, которые проявляли к нему интерес

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, какие клубы с ним контактировали по поводу возможного сотрудничества.

– Были слухи про «Спартак», «Динамо». Правда, что Вы прервали переговоры?

– Не было, чтобы я прерывал. Всe это было не настолько конкретно. Да были разговоры, интерес, со мной немножечко связывались, но не более.

У меня есть клуб, где я работаю. Мне здесь комфортно. Чтобы что-то менять, нужно предложение, от которого трудно отказаться.

– Настырнее всех были «Спартак» и Зарема Салихова?

– Я не знаком с ней.

Осинькин в «Крыльях» с 2020 года.

Самарцы ушли на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 29 очками в 18 турах.

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