Осинькин назвал топ-клубы РПЛ, которые проявляли к нему интерес

У нас один топ в РПЛ ,это впопулярный нытик попрошайка любитель чай попить с судьями тушинский спам!)) Топ по нытью и визгу))
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, какие клубы с ним контактировали по поводу возможного сотрудничества.
– Были слухи про «Спартак», «Динамо». Правда, что Вы прервали переговоры?
– Не было, чтобы я прерывал. Всe это было не настолько конкретно. Да были разговоры, интерес, со мной немножечко связывались, но не более.
У меня есть клуб, где я работаю. Мне здесь комфортно. Чтобы что-то менять, нужно предложение, от которого трудно отказаться.
– Настырнее всех были «Спартак» и Зарема Салихова?
– Я не знаком с ней.
- Осинькин в «Крыльях» с 2020 года.
- Самарцы ушли на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 29 очками в 18 турах.