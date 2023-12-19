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    • Осинькин назвал топ-клубы РПЛ, которые проявляли к нему интерес

    Осинькин назвал топ-клубы РПЛ, которые проявляли к нему интерес

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, какие клубы с ним контактировали по поводу возможного сотрудничества.

    – Были слухи про «Спартак», «Динамо». Правда, что Вы прервали переговоры?

    – Не было, чтобы я прерывал. Всe это было не настолько конкретно. Да были разговоры, интерес, со мной немножечко связывались, но не более.

    У меня есть клуб, где я работаю. Мне здесь комфортно. Чтобы что-то менять, нужно предложение, от которого трудно отказаться.

    – Настырнее всех были «Спартак» и Зарема Салихова?

    – Я не знаком с ней.

    • Осинькин в «Крыльях» с 2020 года.
    • Самарцы ушли на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 29 очками в 18 турах.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +553

      WILDLING_HRUNDEL 4 минуты назад

      У нас один топ в РПЛ ,это впопулярный нытик попрошайка любитель чай попить с судьями тушинский спам!)) Топ по нытью и визгу))

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