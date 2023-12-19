Тикнизян объяснил, зачем встает в 3:30 утра и возит жену на работу

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о своей мотивации провожать на работу супругу Яну Ромашкину, несмотря на очень ранний подъем.

– Мы знаем, что каждый ее рабочий день вы просыпаетесь с ней в 3:30 утра, привозите ее в Останкино на работу, потом досыпаете или не всегда досыпаете. Это вам мешает?

– Надеюсь, главный тренер не смотрит эфир. Я это делаю, потому что это важно для моей жены и меня, чтобы она чувствовала мою поддержку.

Возможно, не совсем рационально поступать подобным образом в тренировочный день, но этой мой выбор.

Если у меня все хорошо на футбольном поле и в жизни, значит, я делаю все правильно.