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    • Тикнизян объяснил, зачем встает в 3:30 утра и возит жену на работу

    Тикнизян объяснил, зачем встает в 3:30 утра и возит жену на работу

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о своей мотивации провожать на работу супругу Яну Ромашкину, несмотря на очень ранний подъем.

    – Мы знаем, что каждый ее рабочий день вы просыпаетесь с ней в 3:30 утра, привозите ее в Останкино на работу, потом досыпаете или не всегда досыпаете. Это вам мешает?

    – Надеюсь, главный тренер не смотрит эфир. Я это делаю, потому что это важно для моей жены и меня, чтобы она чувствовала мою поддержку.

    Возможно, не совсем рационально поступать подобным образом в тренировочный день, но этой мой выбор.

    Если у меня все хорошо на футбольном поле и в жизни, значит, я делаю все правильно.

    • Футболист «Локомотива» женился на ведущей «Матч ТВ» 24 октября.
    • Тикнизян делал предложение Яне на Останкинской башне.
    • От обширной свадьбы пара отказалась, отметив бракосочетание в узком кругу родных и близких.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +553

      WILDLING_HRUNDEL 2 минуты назад

      Тебе бы с твоим нытьем в Спартак , Зарема и денег на свадьбу даст и на Мальдивы с дельфинами сгоняешь

      0
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      Рейтинг: +5159

      шахта Заполярная 1 час назад

      И это пройдет. Молодой еще.

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