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Осинькин сказал, сколько денег ему нужно в месяц

19 декабря 2023, 17:44
12

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопросы о доходах и тратах.

– Среди российских тренеров РПЛ у Вас одна из самых больших зарплат?

– Не знаю и не хочу рассуждать. Долгое время я работал на более низких [цифрах], не задумываясь о зарплате.

– Недавно Вы получили «жирный» контракт от «Крыльев»?

– В клубе, наверное, многое связывают со мной. Я часть большого проекта, достаточно важная. Чтобы сейчас что-то менять…

Клуб заинтересован во мне. Да, повышение зарплаты было в прошлом году.

Больше пяти миллионов рублей? Не знаю (смеется).

– Сколько Вам нужно денег в месяц?

– Поймите, я только недавно работал в маленьких клубах. У нас фактически нельзя много заработать даже в клубе Первой лиги.

Думаю, 200–300 тысяч вполне бы хватило для жизни. Но, если что-то откладывать и покупать, сейчас невозможно с таких денег что-то серьeзное купить.

– Как изменилась Ваша жизнь после стремительного повышения?

– Не скажу, что позволяю себе больше, чем тогда. Совершенно немножко. Возможно, чуть лучше отель, когда едешь за границу. Мне не нужны эти побрякушки, я по-другому смотрю на жизнь.

  • Осинькин в «Крыльях» с 2020 года.
  • Самарцы ушли на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 29 очками в 18 турах.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (12)
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JIEGEHDA
1702999341
Да 200-300 к в месяц это даже мало как то . Какой там отложить . На еду и проживание с трудом хватит. А об отпуске забыть можно . Если бы я получал 300 к в месяц то наверно в долг заправлялся бы . Это же совсем мало . Сказало 90% населения России
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Ziklop
1703000454
как в том анекдоте : "что же ты не кушаешь, надо себя заставить!"
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лоист
1703001836
это в среднем 8 к. в день ЖЕСТЬ, так и с голуду с дохнешь
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k611
1703006518
Люди живут на 20 тыс в месяц и для них те цифры которые он называет - просто космос.
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Axe111
1703012275
30к рублей не хочешь??????? Так,чисто для жизни
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Виторио
1703047916
Дак конечно, на 200-300 тысяч в месяц вертолёт себе и за год не купишь, как ни откладывай.
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Руслан за Спартак
1703050135
В Брянске зарплата 20-25тысяч и ничего люди живут как то. А тут тренерам по 5 лямов нефига их жизнь балует.
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anatolich72
1703051148
Во тварь, стебется над народом.
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ZeBolotny
1703068172
200 - 300 тысяч и ещё при условии, если ничего не покупать - это сколько же он жрёт???
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