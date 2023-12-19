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    Осинькин сказал, сколько денег ему нужно в месяц

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопросы о доходах и тратах.

    – Среди российских тренеров РПЛ у Вас одна из самых больших зарплат?

    – Не знаю и не хочу рассуждать. Долгое время я работал на более низких [цифрах], не задумываясь о зарплате.

    – Недавно Вы получили «жирный» контракт от «Крыльев»?

    – В клубе, наверное, многое связывают со мной. Я часть большого проекта, достаточно важная. Чтобы сейчас что-то менять…

    Клуб заинтересован во мне. Да, повышение зарплаты было в прошлом году.

    Больше пяти миллионов рублей? Не знаю (смеется).

    – Сколько Вам нужно денег в месяц?

    – Поймите, я только недавно работал в маленьких клубах. У нас фактически нельзя много заработать даже в клубе Первой лиги.

    Думаю, 200–300 тысяч вполне бы хватило для жизни. Но, если что-то откладывать и покупать, сейчас невозможно с таких денег что-то серьeзное купить.

    – Как изменилась Ваша жизнь после стремительного повышения?

    – Не скажу, что позволяю себе больше, чем тогда. Совершенно немножко. Возможно, чуть лучше отель, когда едешь за границу. Мне не нужны эти побрякушки, я по-другому смотрю на жизнь.

    • Осинькин в «Крыльях» с 2020 года.
    • Самарцы ушли на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 29 очками в 18 турах.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 17:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +307

      логист 56 минут назад

      это в среднем 8 к. в день ЖЕСТЬ, так и с голуду с дохнешь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5812

      Ziklop 1 час назад

      как в том анекдоте : "что же ты не кушаешь, надо себя заставить!"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      JIEGEHDA 1 час назад

      Да 200-300 к в месяц это даже мало как то . Какой там отложить . На еду и проживание с трудом хватит. А об отпуске забыть можно . Если бы я получал 300 к в месяц то наверно в долг заправлялся бы . Это же совсем мало . Сказало 90% населения России

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