Осинькин сказал, сколько денег ему нужно в месяц

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопросы о доходах и тратах.

– Среди российских тренеров РПЛ у Вас одна из самых больших зарплат?

– Не знаю и не хочу рассуждать. Долгое время я работал на более низких [цифрах], не задумываясь о зарплате.

– Недавно Вы получили «жирный» контракт от «Крыльев»?

– В клубе, наверное, многое связывают со мной. Я часть большого проекта, достаточно важная. Чтобы сейчас что-то менять…

Клуб заинтересован во мне. Да, повышение зарплаты было в прошлом году.

Больше пяти миллионов рублей? Не знаю (смеется).

– Сколько Вам нужно денег в месяц?

– Поймите, я только недавно работал в маленьких клубах. У нас фактически нельзя много заработать даже в клубе Первой лиги.

Думаю, 200–300 тысяч вполне бы хватило для жизни. Но, если что-то откладывать и покупать, сейчас невозможно с таких денег что-то серьeзное купить.

– Как изменилась Ваша жизнь после стремительного повышения?

– Не скажу, что позволяю себе больше, чем тогда. Совершенно немножко. Возможно, чуть лучше отель, когда едешь за границу. Мне не нужны эти побрякушки, я по-другому смотрю на жизнь.

Осинькин в «Крыльях» с 2020 года.

Самарцы ушли на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 29 очками в 18 турах.

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