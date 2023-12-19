Стали известны подробности переговоров ЦСКА по защитнику Граму

ЦСКА пока далек от договоренности по трансферу Алаа Грама из «Сфаксьена».

Сообщалось, что московский клуб предложил за игрока 1,6 миллиона евро.

«Предложение было отправлено в начале прошлой недели, но в «Сфаксьене» 15 декабря произошла смена руководства: далеко не факт, что с новым руководством переговоры будут протекать в том же ключе», – сообщил источник.