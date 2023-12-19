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    • Экс-гендиректор «Спартака» оценил информацию о возможном назначении Николича вместо Абаскаля

    Экс-гендиректор «Спартака» оценил информацию о возможном назначении Николича вместо Абаскаля

    Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак оценил возможность назначения на пост главного тренера красно-белых Марко Николича вместо Гильермо Абаскаля.

    «Сейчас у «Спартака» тренер испанец, приходит испанский спортивный директор [Хавьер Рибалта], это же должно быть как-то связано. Или из «Бенфики» [Томаш Амарал].

    Неужели это совпадение, что спортивный директор будет одной языковой группы с Абаскалем? Какое отношение имеет новый спортивный директор к разговорам о Марко Николиче?

    Вот если в управление спортивным сектором «Спартака» приходят другие люди – без фамилий, то Николич здесь получается. Он уже понятный, в России поработал, нормальный тренер для нашего футбола.

    А вот с испанским спортивным директором он вообще не вяжется. Николич может быть кандидатурой новых людей, которые заходят в «Спартак».

    Зайти кто-то новый может, почему нет. Я не могу сказать, но переговоры ведутся всегда. Тайные или явные, но они всегда ведутся.

    У меня уверенность есть в одном – люди, которые сегодня руководят «Спартаком», они слабо разбираются в профессиональной части футбола, поэтому они будут прибегать к каким-то действиям. В России есть известные люди, которые со «Спартаком» уже, кстати, работали. Может быть, они появились», – сказал Первак.

    • По слухам, бывший главный тренер «Локомотива» 44-летний Марко Николич может возглавить «Спартак» в случае прихода нового спортивного директора в московский клуб.
    • С июля 2023 года Николич тренирует дубайский «Шабаб Аль-Ахли».

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 13:02
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9070

      Беспонтий 18 минут назад

      " В России есть известные люди, которые со «Спартаком» уже, кстати, работали. Может быть, они появились», – сказал Первак."
      зы.ыыы))

      чувак с дипломом
      с фешенебельной причёской "а ля - так"
      и всей душою за спартак

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2339

      rac531 51 минуту назад

      И этому на пиво не хватает)
      Или дурак?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6936

      Питерский князь 59 минут назад

      Пора срамтак на Аншлаг переименовать.
      :)))

      1
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