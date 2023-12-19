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  • Экс-гендиректор «Спартака» оценил информацию о возможном назначении Николича вместо Абаскаля

Экс-гендиректор «Спартака» оценил информацию о возможном назначении Николича вместо Абаскаля

19 декабря 2023, 13:02
5

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак оценил возможность назначения на пост главного тренера красно-белых Марко Николича вместо Гильермо Абаскаля.

«Сейчас у «Спартака» тренер испанец, приходит испанский спортивный директор [Хавьер Рибалта], это же должно быть как-то связано. Или из «Бенфики» [Томаш Амарал].

Неужели это совпадение, что спортивный директор будет одной языковой группы с Абаскалем? Какое отношение имеет новый спортивный директор к разговорам о Марко Николиче?

Вот если в управление спортивным сектором «Спартака» приходят другие люди – без фамилий, то Николич здесь получается. Он уже понятный, в России поработал, нормальный тренер для нашего футбола.

А вот с испанским спортивным директором он вообще не вяжется. Николич может быть кандидатурой новых людей, которые заходят в «Спартак».

Зайти кто-то новый может, почему нет. Я не могу сказать, но переговоры ведутся всегда. Тайные или явные, но они всегда ведутся.

У меня уверенность есть в одном – люди, которые сегодня руководят «Спартаком», они слабо разбираются в профессиональной части футбола, поэтому они будут прибегать к каким-то действиям. В России есть известные люди, которые со «Спартаком» уже, кстати, работали. Может быть, они появились», – сказал Первак.

  • По слухам, бывший главный тренер «Локомотива» 44-летний Марко Николич может возглавить «Спартак» в случае прихода нового спортивного директора в московский клуб.
  • С июля 2023 года Николич тренирует дубайский «Шабаб Аль-Ахли».

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Николич Марко Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
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Беспонтий
1702983475
" В России есть известные люди, которые со «Спартаком» уже, кстати, работали. Может быть, они появились», – сказал Первак." зы.ыыы)) чувак с дипломом с фешенебельной причёской "а ля - так" и всей душою за спартак
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