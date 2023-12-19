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    • Первый тренер Миранчуков посоветовал Алексею уйти из «Аталанты»

    Первый тренер Миранчуков посоветовал Алексею уйти из «Аталанты»

    Первый тренер братьев Миранчуков Александр Воронков дал совет бывшему подопечному Алексею Миранчуку, выступающему в «Аталанте».

    «Я думаю, что Алексею стоит искать другой клуб, потому что человек с харизмой, как у Гасперини, не изменит своего решения в пользу Алексея.

    Я уже это вижу, наблюдаю. Он дает ему подыгрывать, он Алексей же не мальчик на побегушках. Он профессионал и готов играть больше. И, как минимум, в средних клубах Серии А он еще готов приносить пользу.

    Даже несмотря на то, что он уже в довольно опытном и зрелом возрасте для футбола, он еще принесет много пользы для чемпионата Италии», – сказал Воронков.

    • Алексей Миранчук в матче 16-го тура серии А с «Салернитаной» (4:1) появился на поле на 85-й минуте и спустя четыре минуты забил четвертый гол «Аталанты».
    • Для полузащитника это первый гол в нынешнем сезоне.
    • В добавленное время мяч после удара 28-летнего россиянина попал в штангу.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    Сегодня, 12:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6936

      Питерский князь 1 час назад

      Чайку принести к столу, да туалетную бумагу к сартиру еще может принести.
      :)))

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