Первый тренер Миранчуков посоветовал Алексею уйти из «Аталанты»

Первый тренер братьев Миранчуков Александр Воронков дал совет бывшему подопечному Алексею Миранчуку, выступающему в «Аталанте».

«Я думаю, что Алексею стоит искать другой клуб, потому что человек с харизмой, как у Гасперини, не изменит своего решения в пользу Алексея.

Я уже это вижу, наблюдаю. Он дает ему подыгрывать, он Алексей же не мальчик на побегушках. Он профессионал и готов играть больше. И, как минимум, в средних клубах Серии А он еще готов приносить пользу.

Даже несмотря на то, что он уже в довольно опытном и зрелом возрасте для футбола, он еще принесет много пользы для чемпионата Италии», – сказал Воронков.