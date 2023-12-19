Первый тренер Миранчуков посоветовал Алексею уйти из «Аталанты»

Первый тренер братьев Миранчуков Александр Воронков дал совет бывшему подопечному Алексею Миранчуку, выступающему в «Аталанте».
«Я думаю, что Алексею стоит искать другой клуб, потому что человек с харизмой, как у Гасперини, не изменит своего решения в пользу Алексея.
Я уже это вижу, наблюдаю. Он дает ему подыгрывать, он Алексей же не мальчик на побегушках. Он профессионал и готов играть больше. И, как минимум, в средних клубах Серии А он еще готов приносить пользу.
Даже несмотря на то, что он уже в довольно опытном и зрелом возрасте для футбола, он еще принесет много пользы для чемпионата Италии», – сказал Воронков.
- Алексей Миранчук в матче 16-го тура серии А с «Салернитаной» (4:1) появился на поле на 85-й минуте и спустя четыре минуты забил четвертый гол «Аталанты».
- Для полузащитника это первый гол в нынешнем сезоне.
- В добавленное время мяч после удара 28-летнего россиянина попал в штангу.
Источник: «Спорт-экспресс»