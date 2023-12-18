Форвард «Челси»: «Меня обсирают, но я очень счастлив»

Нападающий «Челси» Николас Джексон рассказал о своем отношении к критике.
«Все в порядке, ведь это мой дебютный сезон. Хотя все меня обсирают, я очень счастлив. Все равно, что говорят люди. Я пытаюсь адаптироваться.
Я стараюсь усердно работать и прислушиваться к людям. Не к людям, которые не разбираются в футболе, а к тренеру, который знает футбол лучше», – заявил 22-летний сенегалец.
- Прошлым летом «Челси» купил Джексона за 37 млн евро.
- Статистика форварда: 19 матчей, 8 голов, 1 ассист.
Источник: Daily Mail