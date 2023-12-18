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    Форвард «Челси»: «Меня обсирают, но я очень счастлив»

    Нападающий «Челси» Николас Джексон рассказал о своем отношении к критике.

    «Все в порядке, ведь это мой дебютный сезон. Хотя все меня обсирают, я очень счастлив. Все равно, что говорят люди. Я пытаюсь адаптироваться.

    Я стараюсь усердно работать и прислушиваться к людям. Не к людям, которые не разбираются в футболе, а к тренеру, который знает футбол лучше», – заявил 22-летний сенегалец.

    • Прошлым летом «Челси» купил Джексона за 37 млн евро.
    • Статистика форварда: 19 матчей, 8 голов, 1 ассист.

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    Источник: Daily Mail

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