Форвард «Челси»: «Меня обсирают, но я очень счастлив»

Нападающий «Челси» Николас Джексон рассказал о своем отношении к критике.

«Все в порядке, ведь это мой дебютный сезон. Хотя все меня обсирают, я очень счастлив. Все равно, что говорят люди. Я пытаюсь адаптироваться.

Я стараюсь усердно работать и прислушиваться к людям. Не к людям, которые не разбираются в футболе, а к тренеру, который знает футбол лучше», – заявил 22-летний сенегалец.