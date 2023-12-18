Агент Головина назвал игроков, которые близки к статусу лучшего футболиста России

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о признании хавбека лучшим игроком России 2023 года.
– Что эта награда значит для вас и для Головина?
– Это очень приятно. Особенно приятно получить такое признание от уважаемых тренеров.
– Кто сейчас наиболее близок к Головину и статусу лучшего футболиста России?
– Не хочу кого-то выделять. Достаточно наших ребят.
– Вы подразумеваете прежде всего футболистов, которые выступают в РПЛ или за пределами России?
– И за пределами чемпионата России, конечно. И Лeша Миранчук, и Арсен Захарян, и Далер Кузяев, Сашка Кокорин отлично проводит сезон.
Хоть к нему так и относятся, хоть он и не выступает в топовом чемпионате, но он играет и забивает в еврокубках, показывает свой уровень, поэтому достоин похвалы.
- Ранее издание «СЭ» провело опрос среди тренеров РПЛ и футбольных функционеров, и Александр Головин был признан лучшим футболистом России по итогам 2023 года.
- Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего россиянина 14 матчей, 5 голов и 2 передачи за клуб.