Агент Головина назвал игроков, которые близки к статусу лучшего футболиста России

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о признании хавбека лучшим игроком России 2023 года.

– Что эта награда значит для вас и для Головина?

– Это очень приятно. Особенно приятно получить такое признание от уважаемых тренеров.

– Кто сейчас наиболее близок к Головину и статусу лучшего футболиста России?

– Не хочу кого-то выделять. Достаточно наших ребят.

– Вы подразумеваете прежде всего футболистов, которые выступают в РПЛ или за пределами России?

– И за пределами чемпионата России, конечно. И Лeша Миранчук, и Арсен Захарян, и Далер Кузяев, Сашка Кокорин отлично проводит сезон.

Хоть к нему так и относятся, хоть он и не выступает в топовом чемпионате, но он играет и забивает в еврокубках, показывает свой уровень, поэтому достоин похвалы.