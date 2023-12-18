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    • Агент Головина назвал игроков, которые близки к статусу лучшего футболиста России

    Агент Головина назвал игроков, которые близки к статусу лучшего футболиста России

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о признании хавбека лучшим игроком России 2023 года.

    – Что эта награда значит для вас и для Головина?

    – Это очень приятно. Особенно приятно получить такое признание от уважаемых тренеров.

    – Кто сейчас наиболее близок к Головину и статусу лучшего футболиста России?

    – Не хочу кого-то выделять. Достаточно наших ребят.

    – Вы подразумеваете прежде всего футболистов, которые выступают в РПЛ или за пределами России?

    – И за пределами чемпионата России, конечно. И Лeша Миранчук, и Арсен Захарян, и Далер Кузяев, Сашка Кокорин отлично проводит сезон.

    Хоть к нему так и относятся, хоть он и не выступает в топовом чемпионате, но он играет и забивает в еврокубках, показывает свой уровень, поэтому достоин похвалы.

    • Ранее издание «СЭ» провело опрос среди тренеров РПЛ и футбольных функционеров, и Александр Головин был признан лучшим футболистом России по итогам 2023 года.
    • Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего россиянина 14 матчей, 5 голов и 2 передачи за клуб.

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    Источник: Metaratings.ru

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