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  • Колыванов — о «Спартаке»: «У них там в клубе столько знатоков работает, все во всем разбираются»

Колыванов — о «Спартаке»: «У них там в клубе столько знатоков работает, все во всем разбираются»

18 декабря 2023, 10:20
2

Бывший нападающий «Динамо», «Фоджи», «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль останется на своем посту до конца сезона.

– Почему так опять «трясет» «Спартак»?

– О, у них там в клубе столько знатоков работает, все всe знают, все во всем разбираются… У команды по ходу сезона было много проблем в обороне, то они играли, то другие. Какая-то невзрослая команда. Вот поперло – понеслись, забивают. Но и пропускают очень много, сколько игр по три мяча пропустили. Коллективная безответственность в обороне! Хотя подбор игроков неплохой, интересный и в футбол стараются играть быстрый, вперед бежать.

– Абаскаль-то доработает до конца сезона?

– Думаю, ему дадут доработать до конца сезона, а потом уже будут смотреть. Потому что победа над «Крыльями» в последнем туре явно всех воодушевила.

  • «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками после 18 матчей.
  • Абаскаль возглавляет тренерский штаб «Спартака» с лета 2022 года. В феврале года 34‑летний испанец продлил контракт с красно‑белыми до лета 2025 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Колыванов Игорь Абаскаль Гильермо
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Дядя Серёжа
1702898322
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