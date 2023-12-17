Семак ответил, чем будет заниматься после тренерской карьеры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, кем он видит себя после работы тренером.

Российский специалист пять раз подряд выиграл чемпионство с петербургской команды. Ему 47 лет.

– Кем вы себя видите после окончания тренерской карьеры?

– Да я тренером себя не видел. Обстоятельства так сложились, что появилась возможность. Прежде чем понять, мое это или не мое, нужно попробовать. То же самое касается любой сферы: нужно сначала понять, вникнуть и попробовать заниматься тем, чем ты решаешь в итоге заниматься, чтобы понять, твое или не твое, нравится или не нравится. Хотелось бы, конечно же, чтобы та работа, которая была, нравилась. Если человек занимается любимой работой и ему не нравится, то, конечно, требовать от него каких-то значимых результатов или того, чтобы он вкладывал душу в свою работу невозможно.

Работу нужно любить в идеале. Обстоятельства бывают разные, когда у тебя нет возможности что-то выбирать, ты должен там работать, чтобы обеспечивать семью или у тебя болеют мама, папа. Ты уже не смотришь на твою любимую работу, тебе нужно вот ради кого-то что-то сделать.