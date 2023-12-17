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  • Семак ответил, чем будет заниматься после тренерской карьеры

Семак ответил, чем будет заниматься после тренерской карьеры

17 декабря 2023, 20:53
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, кем он видит себя после работы тренером.

Российский специалист пять раз подряд выиграл чемпионство с петербургской команды. Ему 47 лет.

– Кем вы себя видите после окончания тренерской карьеры?

– Да я тренером себя не видел. Обстоятельства так сложились, что появилась возможность. Прежде чем понять, мое это или не мое, нужно попробовать. То же самое касается любой сферы: нужно сначала понять, вникнуть и попробовать заниматься тем, чем ты решаешь в итоге заниматься, чтобы понять, твое или не твое, нравится или не нравится. Хотелось бы, конечно же, чтобы та работа, которая была, нравилась. Если человек занимается любимой работой и ему не нравится, то, конечно, требовать от него каких-то значимых результатов или того, чтобы он вкладывал душу в свою работу невозможно.

Работу нужно любить в идеале. Обстоятельства бывают разные, когда у тебя нет возможности что-то выбирать, ты должен там работать, чтобы обеспечивать семью или у тебя болеют мама, папа. Ты уже не смотришь на твою любимую работу, тебе нужно вот ради кого-то что-то сделать.

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Источник: ютуб-канал Let's Talk MGIMO
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (7)
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Дубина
1702836225
Физрук это тренер разве?
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САДЫЧОК
1702838057
Он же кричит и говорит открыто , что физрук!
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Garrincha58
1702841892
вот вот он это делает чтобы прокормить многодетную семью а как тренер полный нуль
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ilichkadr
1702877738
"я тренером себя не видел" Ну, и работу Серёга себе нашёл. Одни мучения и страдания, всё через не могу, но надо.........
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zigbert
1702887815
Не рано ли Семак стал задумываться о будущем? Сейчас он находится еще в начале тренерского пути.
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Виторио
1702976415
Не понял, что он сказал, не разобрался. Надо бы еще пару-тройку раз, наверное, почитать и попробовать понять, что такое Семак хотел сказать. ...А может, ему в Европу податься, в Реал какой-нибудь или в Бергамо, к Лехе Миранчелло?
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