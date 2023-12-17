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    • Семак ответил, чем будет заниматься после тренерской карьеры

    Семак ответил, чем будет заниматься после тренерской карьеры

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, кем он видит себя после работы тренером.

    Российский специалист пять раз подряд выиграл чемпионство с петербургской команды. Ему 47 лет.

    – Кем вы себя видите после окончания тренерской карьеры?

    – Да я тренером себя не видел. Обстоятельства так сложились, что появилась возможность. Прежде чем понять, мое это или не мое, нужно попробовать. То же самое касается любой сферы: нужно сначала понять, вникнуть и попробовать заниматься тем, чем ты решаешь в итоге заниматься, чтобы понять, твое или не твое, нравится или не нравится. Хотелось бы, конечно же, чтобы та работа, которая была, нравилась. Если человек занимается любимой работой и ему не нравится, то, конечно, требовать от него каких-то значимых результатов или того, чтобы он вкладывал душу в свою работу невозможно.

    Работу нужно любить в идеале. Обстоятельства бывают разные, когда у тебя нет возможности что-то выбирать, ты должен там работать, чтобы обеспечивать семью или у тебя болеют мама, папа. Ты уже не смотришь на твою любимую работу, тебе нужно вот ради кого-то что-то сделать.

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    Источник: ютуб-канал Let's Talk MGIMO

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    Сегодня, 20:53
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +18267

      Garrincha58 35 минут назад

      вот вот он это делает чтобы прокормить многодетную семью а как тренер полный нуль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10544

      САДЫЧОК 1 час назад

      Он же кричит и говорит открыто , что физрук!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1997

      Дубина 2 часа назад

      Физрук это тренер разве?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6319

      ПалкоВводецъ (returned) > Дубина 1 час назад

      Филл, этот "физрук" драл хрюнделей 18 раз и половина из них с неприлично разгромным счётом. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18267

      Garrincha58 > ПалкоВводецъ (returned) 35 минут назад

      слишком слабые хрюндели были

      0
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