Мостовой объяснил назначение Морено в «Сочи»

По принципу : "Кто угодно, только не Мостовой"!
Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал назначение на пост главного тренера «Сочи» Роберта Морено.
«В чeм Морено именитый тренер? Не припомню, чтобы он тренировал сборную Испании. Может, у главного что-то случилось и его выбрали из десяти человек в штабе. Неправильно говорить, что он тренировал сборную Испании. Я этого тренера не знаю, не слышал такой фамилии – Морено. Мне говорили, что он даже был в «Монако» какое-то время, «Гранаду» тренировал. Наверняка недолго.
Зачем ему нужен «Сочи»? Ну а что, если его никуда не берут? Предложили – согласился. Тем более в «Сочи» никто в последнее время не задерживается, все работают по два-три месяца. По таблице команда может спастись, ничего страшного нет: две-три победы, чтобы вылезти из этой зоны. Можно кого-то приобрести, купить.
У Морено контракт на 2,5 года? Нифига себе! Тем более для такого неизвестного. Значит, руководство согласовало и приняло решение. Дальше работа – вперeд!» – сказал Мостовой.