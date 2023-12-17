Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Мостовой объяснил назначение Морено в «Сочи»

    Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал назначение на пост главного тренера «Сочи» Роберта Морено.

    «В чeм Морено именитый тренер? Не припомню, чтобы он тренировал сборную Испании. Может, у главного что-то случилось и его выбрали из десяти человек в штабе. Неправильно говорить, что он тренировал сборную Испании. Я этого тренера не знаю, не слышал такой фамилии – Морено. Мне говорили, что он даже был в «Монако» какое-то время, «Гранаду» тренировал. Наверняка недолго.

    Зачем ему нужен «Сочи»? Ну а что, если его никуда не берут? Предложили – согласился. Тем более в «Сочи» никто в последнее время не задерживается, все работают по два-три месяца. По таблице команда может спастись, ничего страшного нет: две-три победы, чтобы вылезти из этой зоны. Можно кого-то приобрести, купить.

    У Морено контракт на 2,5 года? Нифига себе! Тем более для такого неизвестного. Значит, руководство согласовало и приняло решение. Дальше работа – вперeд!» – сказал Мостовой.

    • Контракт с испанцем подписан по схеме 0,5+2.
    • 46-летний Морено был помощником главного тренера в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании.
    • Самостоятельно он возглавлял сборную Испании, «Монако» и «Гранаду».

    Новости по теме
    В «Сочи» ответили, почему предпочли испанского тренера российским 1
    Бразильский журналист допустил, что Морено после «Сочи» возглавит «Зенит» 6
    РПЛ обыграла назначение Морено в «Сочи» с помощью популярного мема
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +347

      Марк Аврелий! 19 минут назад

      По принципу : "Кто угодно, только не Мостовой"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2288

      Таврида 1 час назад

      Опять у Мостового зависть прорвалась: "Почему не Я???"

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+