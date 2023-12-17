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Мостовой объяснил назначение Морено в «Сочи»

17 декабря 2023, 15:08
4

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал назначение на пост главного тренера «Сочи» Роберта Морено.

«В чeм Морено именитый тренер? Не припомню, чтобы он тренировал сборную Испании. Может, у главного что-то случилось и его выбрали из десяти человек в штабе. Неправильно говорить, что он тренировал сборную Испании. Я этого тренера не знаю, не слышал такой фамилии – Морено. Мне говорили, что он даже был в «Монако» какое-то время, «Гранаду» тренировал. Наверняка недолго.

Зачем ему нужен «Сочи»? Ну а что, если его никуда не берут? Предложили – согласился. Тем более в «Сочи» никто в последнее время не задерживается, все работают по два-три месяца. По таблице команда может спастись, ничего страшного нет: две-три победы, чтобы вылезти из этой зоны. Можно кого-то приобрести, купить.

У Морено контракт на 2,5 года? Нифига себе! Тем более для такого неизвестного. Значит, руководство согласовало и приняло решение. Дальше работа – вперeд!» – сказал Мостовой.

  • Контракт с испанцем подписан по схеме 0,5+2.
  • 46-летний Морено был помощником главного тренера в «Роме», «Сельте», «Барселоне» и сборной Испании.
  • Самостоятельно он возглавлял сборную Испании, «Монако» и «Гранаду».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Сочи Морено Роберт Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Таврида
1702817916
Опять у Мостового зависть прорвалась: "Почему не Я???"
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Марк Аврелий!
1702822730
По принципу : "Кто угодно, только не Мостовой"!
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Вомбат
1702840274
Мощное объяснение. Сразу все стало на свои места, а то я все думал - Ну почему Морено, почему не Аленичев, почему не Кобелев, почему не Григорян, почему не Мостовой, наконец?
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zigbert
1702888592
Как тут не воспользоваться предоставившейся возможностью высказать свое особое мнение. Скорей бы уж занялся настоящим делом.
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