Мостовой объяснил назначение Морено в «Сочи»

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал назначение на пост главного тренера «Сочи» Роберта Морено.

«В чeм Морено именитый тренер? Не припомню, чтобы он тренировал сборную Испании. Может, у главного что-то случилось и его выбрали из десяти человек в штабе. Неправильно говорить, что он тренировал сборную Испании. Я этого тренера не знаю, не слышал такой фамилии – Морено. Мне говорили, что он даже был в «Монако» какое-то время, «Гранаду» тренировал. Наверняка недолго.

Зачем ему нужен «Сочи»? Ну а что, если его никуда не берут? Предложили – согласился. Тем более в «Сочи» никто в последнее время не задерживается, все работают по два-три месяца. По таблице команда может спастись, ничего страшного нет: две-три победы, чтобы вылезти из этой зоны. Можно кого-то приобрести, купить.

У Морено контракт на 2,5 года? Нифига себе! Тем более для такого неизвестного. Значит, руководство согласовало и приняло решение. Дальше работа – вперeд!» – сказал Мостовой.