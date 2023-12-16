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    • «Севилья» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2023

    «Севилья» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» и «Хетафе», 17 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы на матч:

    «Севилья»: Дмитрович, Педроса, Рамос, Гудель, Санчес, Окампос, Ракитич, Соу, Сумаре, Янузай, Эн-Несери.

    Главный тренер: Диего Алонсо

    «Хетафе»: Сория, Альварес, Альдерете, Рико, Суарес, Даконам, Милла, Гринвуд, Максимович, Латаса, Майораль.

    Главный тренер: Хосе Бордалас

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Хетафе»

    Источник: Бомбардир

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