Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» и «Хетафе», 17 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.
Предполагаемые стартовые составы на матч:
«Севилья»: Дмитрович, Педроса, Рамос, Гудель, Санчес, Окампос, Ракитич, Соу, Сумаре, Янузай, Эн-Несери.
Главный тренер: Диего Алонсо
«Хетафе»: Сория, Альварес, Альдерете, Рико, Суарес, Даконам, Милла, Гринвуд, Максимович, Латаса, Майораль.
Главный тренер: Хосе Бордалас
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Хетафе»
- Матч покажет «Okko».
- Игру будет транслировать «Фонбет».