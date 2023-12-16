Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» и «Хетафе», 17 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 20:30 по московскому времени.

Cтартовые составы на матч:

«Севилья»: Дмитрович, Педроса, Рамос, Гудель, Санчес, Салас, Ракитич, Соу, Сумаре, Окампос, Эн-Несери.

Главный тренер: Диего Алонсо

«Хетафе»: Сория, Даконам, Альварес, Рико, Иглесиас, Милла, Мата, Гринвуд, Максимович, Латаса, Майораль.

Главный тренер: Хосе Бордалас

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Хетафе»