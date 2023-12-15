Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Ювентуса», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Дженоа»: Мартинес, Драгушин, Бани, Васкес, Малиновский, Сабелли, Френдруп, Бадель, Хапс, Мессиас, Гюдмюндссон.
Главный тренер: Альберто Джилардино
«Ювентус»: Щесный, Бремер, Гатти, Данило, Локателли, Костич, Маккени, Рабьо, Камбьязо, Кьеза, Влахович.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»