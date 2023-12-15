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    • «Дженоа» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2023

    «Дженоа» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Ювентуса», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Дженоа»: Мартинес, Драгушин, Бани, Васкес, Малиновский, Сабелли, Френдруп, Бадель, Хапс, Мессиас, Гюдмюндссон.

    Главный тренер: Альберто Джилардино

    «Ювентус»: Щесный, Бремер, Гатти, Данило, Локателли, Костич, Маккени, Рабьо, Камбьязо, Кьеза, Влахович.

    Главный тренер: Массимилиано Аллегри

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа»«Ювентус»

    Дженоа-Ювентус смотреть онлайн 15 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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