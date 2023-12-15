Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Ювентуса», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Дженоа»: Мартинес, Драгушин, Бани, Васкес, Малиновский, Сабелли, Френдруп, Бадель, Хапс, Мессиас, Гюдмюндссон.

Главный тренер: Альберто Джилардино

«Ювентус»: Щесный, Бремер, Гатти, Данило, Локателли, Костич, Маккени, Рабьо, Камбьязо, Кьеза, Влахович.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Ювентус»