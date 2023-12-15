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    • «Дженоа» – «Ювентус»: прогноз на матч 16 тура Серии А, 15 декабря

    «Дженоа» – «Ювентус»: прогноз на матч 16 тура Серии А, 15 декабря

    В пятницу, 15 декабря, в 22:45 по московскому времени «Ювентус» сыграет дома с «Дженоа» в рамках 16-го тура чемпионата Италии по футболу.

    «Дженоа»

    «Дженоа» с 15 баллами идет на 14 месте в турнирной таблице. Команда выиграла четыре матча, трижды сыграла вничью и потерпела восемь поражений. Генуэзцы забили 15 голов и пропустили 20 мячей.

    «Ювентус»

    Подопечные Аллегри с 36 очками идут на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на два очка, обгоняя «Милан» на семь баллов. Команда в 15 турах национального первенства выиграла 11 матчей, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение. Туринцы забили 23 гола и пропустили 9 мячей.

    Личные встречи

    В прошлых пяти встречах между «Барселоной» и «Жироной» были зафиксированы следующие результаты:

    • 06.05.2022 «Дженоа» – «Ювентус» 2:1;
    • 05.12.2021 «Ювентус» – «Дженоа» 2:0;
    • 11.04.2021 «Ювентус» – «Дженоа» 3:1;
    • 13.01.2021 «Ювентус» – «Дженоа» 3:2;
    • 13.12.2020 «Дженоа» – «Ювентус» 1:3.

    Прогноз на матч «Дженоа» – «Ювентус»

    «Ювентус» в нынешнем сезоне довольно неплохо играет в гостях – в последних 5 матчах на выезде команда потерпела только одно поражение, еще один раз сыграла вничью. «Дженоа» неплохо смотрится на своем поле – 3 победы, ничья и поражение. Однако команда набирала очки с середняками и аутсайдерами чемпионата страны. Наш прогноз – победа «Ювентуса» (1.90).

    Источник: Бомбардир

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