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    • Головин высказался о возможном трансфере Чалова в «Монако»

    Головин высказался о возможном трансфере Чалова в «Монако»

    Полузащитника «Монако» Александра Головина спросили, готов ли он принять в команду нападающего ЦСКА Федора Чалова.

    «Лично я готов видеть Федю в «Монако» в любой момент. Уверен, он нам поможет.

    Но если говорить серьезно, то вопрос не совсем по адресу. Я могу позвать его просто приехать в Монако в гости, но если речь идет о команде, то нужно обращаться к руководству клуба. Однако то, что Федя тоже находится в верхней части этого рейтинга, говорит о том, насколько он прибавил и насколько качественным игроком он является.

    Что касается того, сможем ли когда-нибудь сыграть вместе в одной европейской команде, то тут 50 на 50. Либо сыграем, либо нет», – сказал Головин.

    • Чалов выступал в Европе за «Базель».
    • Головин – самый дорогой игрок «Монако» (30 миллионов евро).
    • Прошлой зимой Александром интересовалась «Боруссия» Д.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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