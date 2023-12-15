Головин высказался о возможном трансфере Чалова в «Монако»

Полузащитника «Монако» Александра Головина спросили, готов ли он принять в команду нападающего ЦСКА Федора Чалова.

«Лично я готов видеть Федю в «Монако» в любой момент. Уверен, он нам поможет.

Но если говорить серьезно, то вопрос не совсем по адресу. Я могу позвать его просто приехать в Монако в гости, но если речь идет о команде, то нужно обращаться к руководству клуба. Однако то, что Федя тоже находится в верхней части этого рейтинга, говорит о том, насколько он прибавил и насколько качественным игроком он является.

Что касается того, сможем ли когда-нибудь сыграть вместе в одной европейской команде, то тут 50 на 50. Либо сыграем, либо нет», – сказал Головин.