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    Ведущая «Матч ТВ» снялась в эротичном образе

    Камиля Харисова, ведущая «Матч ТВ», поучаствовала в новой фотосессии.

    Девушка запечатлена в темном нижнем белье и светлой накидке.

    Фото: социальные сети Камили Харисовой

    • Харисова работает не только на «Матч ТВ», но и на «Спартак ТВ».
    • В 2017 году Камиля стала обладательницей титула «Мисс Казань».
    • Несколько месяцев назад Харисова намекнула, что у нее есть молодой человек.

    Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном наряде

    Камиля Харисова – болельщица «Спартака» и очень сексуальная ведущая «Матч ТВ»

    Ведущая «Матч ТВ» ответила фанатам, которые попросили ее «показать сиськи»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:25
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +1770

      Taps 9 минут назад

      Совсем бабы сдурели из-за денег ...
      Скоро сношатся будут в прямом эфире МатчТВ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20943

      ilichkadr 20 минут назад

      Накидка ****. Видимо единственная вещь, что осталась от зарембы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +441

      WILDLING_HRUNDEL 33 минуты назад

      Ведущая Спартак ТВ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +852

      TIMOTHY 46 минут назад

      Так эта кукла из секты)) Спартак ТВ работает

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +34744

      oyabun 57 минут назад

      Новогодние продажи? Со скидкой? ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6840

      Питерский князь 1 час назад

      Могла бы и без белья сфоткаться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9577

      vladik12 > Питерский князь 52 минуты назад

      Это уже для избранных, думаю.

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