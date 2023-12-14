Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно примет ли Промес участие в сборах «Спартака» в ОАЭ

    Стало известно примет ли Промес участие в сборах «Спартака» в ОАЭ

    «Спартак» включит нидерландца Квинси Промеса в список улетающих на сбор в Объединенные Арабские Эмираты. Команда соберется в Москве в конце первой декады января – пройдет медосмотр и тесты, после чего 22 января отправится в ОАЭ.

    По данным «РБ Спорт», Промес уже прошел стресс-тест и побывал с визитом в Эмиратах в этом году, где не сталкивался с проблемами при въезде и выезде в страну. Ранее в медиа появлялась информация, что тогда причиной отказа Промеса от поездки в ОАЭ являлись проблемы с законом в Нидерландах и риск выдачи в эту страну властями западноазиатской страны.

    • В начале года Промес пропустил все три зимних сбора команды – два в Эмиратах и один в Турции.
    • Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов говорил о том, что решение об участии Промеса в сборах будет принято по итогам углубленного медицинского осмотра.

    Новости по теме
    В «Спартаке» рассказали, когда Тавареш сможет получить полноценную нагрузку 1
    Защитник «Спартака» сказал, нужно ли команде усиление 7
    В «Бешикташе» могут сохранить Абубакара, на которого претендует «Спартак» 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:03
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13655

      Вомбат 9 минут назад

      Визит Промеса в ОАЭ летом был неожиданным и коротким, так что Интерпол просто не успел подсуетиться. Сейчас же инфа о его выезде в ОАЭ пройдет по всем европейским СМИ, и если власти Нидерландов захотят, Промес будет в ОАЭ задержан и выдан на родину. Я думаю, он сам это понимает, и не поедет. Хоть его и включили. Как включили, так и выключат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      TIMOTHY 1 час назад

      Значит отбегался пенсионер уголовник) почти под шконкой уже)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1957

      Дубина > TIMOTHY 43 минуты назад

      Смотри сам туда не попади(не дай бог конечно) смотри за помелом своим гнилым.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +426

      WILDLING_HRUNDEL 1 час назад

      Сдадут,точно сдадут))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6226

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Рисковый паря губошлёп. По лезвию ходит. А ну как шейхи выдадут, а там ещё один срок за наркоту карячится. Гыгыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +288

      VPERDIV SPARTAK > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      С арабами губы востро держать надо уголовнику )) сольют мигом )

      5
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+