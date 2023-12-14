Стало известно примет ли Промес участие в сборах «Спартака» в ОАЭ

«Спартак» включит нидерландца Квинси Промеса в список улетающих на сбор в Объединенные Арабские Эмираты. Команда соберется в Москве в конце первой декады января – пройдет медосмотр и тесты, после чего 22 января отправится в ОАЭ.

По данным «РБ Спорт», Промес уже прошел стресс-тест и побывал с визитом в Эмиратах в этом году, где не сталкивался с проблемами при въезде и выезде в страну. Ранее в медиа появлялась информация, что тогда причиной отказа Промеса от поездки в ОАЭ являлись проблемы с законом в Нидерландах и риск выдачи в эту страну властями западноазиатской страны.

В начале года Промес пропустил все три зимних сбора команды – два в Эмиратах и один в Турции.

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов говорил о том, что решение об участии Промеса в сборах будет принято по итогам углубленного медицинского осмотра.

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