«Манчестер Сити» стал девятым клубом, одержавшим шесть побед в группе в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» выиграл все шесть матчей в квартете G на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2023/24. Это 13-й случай в истории турнира.

12-й имел место днeм ранее, когда шестую победу в текущем розыгрыше одержал в группе C одержал «Реал». «Манчестер Сити» стал девятым клубом, которому покорилось это достижение.

Полный список случаев, когда команды выигрывали шесть матчей из шести в группе ЛЧ выглядит следующим образом: