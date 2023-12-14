«Манчестер Сити» стал девятым клубом, одержавшим шесть побед в группе в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» выиграл все шесть матчей в квартете G на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2023/24. Это 13-й случай в истории турнира.

12-й имел место днeм ранее, когда шестую победу в текущем розыгрыше одержал в группе C одержал «Реал». «Манчестер Сити» стал девятым клубом, которому покорилось это достижение.

Полный список случаев, когда команды выигрывали шесть матчей из шести в группе ЛЧ выглядит следующим образом:

«Манчестер Сити» в каждом матче текущего розыгрыша забивал по 3 мяча. Команда выиграла у «Црвены Звезды» (3:1 дома и 3:2 в гостях), «РБ Лейпциг» (3:1 в гостях и 3:2 дома) и «Янг Бойз» (3:1 в гостях и 3:2 дома).

«Реал» в текущем розыгрыше обыграл «Унион» (1:0 дома и 3:2 в гостях), «Наполи» (3:2 в гостях и 4:2 дома) и «Брагу» (2:1 в гостях и 1:0 дома).

Со следующего сезона формат Лиги чемпионов изменится и команды будут играть основной раунд по швейцарской системе.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?