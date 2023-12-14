«Манчестер Сити» стал девятым клубом, одержавшим шесть побед в группе в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» выиграл все шесть матчей в квартете G на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2023/24. Это 13-й случай в истории турнира.
12-й имел место днeм ранее, когда шестую победу в текущем розыгрыше одержал в группе C одержал «Реал». «Манчестер Сити» стал девятым клубом, которому покорилось это достижение.
Полный список случаев, когда команды выигрывали шесть матчей из шести в группе ЛЧ выглядит следующим образом:
- «Милан» (сезон-1992/93, разница мячей 11:1);
- «ПСЖ» (1994/95, 12:3);
- «Спартак» (1995/96, 15:4);
- «Барселона» (2002/03, 13:4);
- «Реал» (2011/12, 19:2);
- «Реал» (2014/15, 16:2);
- «Бавария» (2019/20, 24:5);
- «Аякс» (2021/22, 20:5);
- «Ливерпуль» (2021/22, 17:6);
- «Бавария» (2021/22, 22:3);
- «Бавария» (2022/23, 18:2);
- «Реал» (2023/24, 16:7);
- «Манчестер Сити» (2023/24, 18:7).
- «Манчестер Сити» в каждом матче текущего розыгрыша забивал по 3 мяча. Команда выиграла у «Црвены Звезды» (3:1 дома и 3:2 в гостях), «РБ Лейпциг» (3:1 в гостях и 3:2 дома) и «Янг Бойз» (3:1 в гостях и 3:2 дома).
- «Реал» в текущем розыгрыше обыграл «Унион» (1:0 дома и 3:2 в гостях), «Наполи» (3:2 в гостях и 4:2 дома) и «Брагу» (2:1 в гостях и 1:0 дома).
- Со следующего сезона формат Лиги чемпионов изменится и команды будут играть основной раунд по швейцарской системе.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: Официальный сайт УЕФА