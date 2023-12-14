Уткин – о вручении Черданцеву ТЭФИ: «В творческом отношении награда выглядит как посмертная»

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Василий Уткин отреагировал на вручение Георгию Черданцеву премии ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».
«Не могу оставить без внимания вручение премии ТЭФИ, которое состоялось на минувшей неделе. Наконец-то премию получил мой бывший коллега Георгий Черданцев. Конечно, я поздравляю его с этим обстоятельством.
Мне очень понравилось, как это комментируют люди, которые обычно пишут о спортивном телевидении – что это действительно давно заслуженная награда.
Вспоминают знаменитый репортаж о матче Россия – Нидерланды на Евро-2008, блестящий в своей органичности и искренности. Но все как-то сходятся на том, что человек заслужил [премию] карьерой.
А ведь какая обратная сторона этого? Это означает, что с тех пор субъект награды, в общем, мало развивался. Пожелаем ему обратного перелома в карьере, а то пока в творческом отношении награда выглядит как посмертная», – сказал Уткин.