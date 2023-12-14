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    • Уткин – о вручении Черданцеву ТЭФИ: «В творческом отношении награда выглядит как посмертная»

    Уткин – о вручении Черданцеву ТЭФИ: «В творческом отношении награда выглядит как посмертная»

    Василий Уткин отреагировал на вручение Георгию Черданцеву премии ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».

    «Не могу оставить без внимания вручение премии ТЭФИ, которое состоялось на минувшей неделе. Наконец-то премию получил мой бывший коллега Георгий Черданцев. Конечно, я поздравляю его с этим обстоятельством.

    Мне очень понравилось, как это комментируют люди, которые обычно пишут о спортивном телевидении – что это действительно давно заслуженная награда.

    Вспоминают знаменитый репортаж о матче Россия – Нидерланды на Евро-2008, блестящий в своей органичности и искренности. Но все как-то сходятся на том, что человек заслужил [премию] карьерой.

    А ведь какая обратная сторона этого? Это означает, что с тех пор субъект награды, в общем, мало развивался. Пожелаем ему обратного перелома в карьере, а то пока в творческом отношении награда выглядит как посмертная», – сказал Уткин.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 12:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      zayeralskae 2 часа назад

      Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «БРОНЗОВЫЙ ПРОГНОЗ». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

      0
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      Рейтинг: +6761

      Питерский князь 2 часа назад

      У Уткина, я такой награды не заметил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3356

      Suvorov71 > Питерский князь 2 часа назад

      Он её Гене Флюгеру отдал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6761

      Питерский князь > Suvorov71 2 часа назад

      Фреди Крюгеру?

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      Рейтинг: +1296

      The only one 2 часа назад

      тут он прав

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