Петржела: «Просил у «Зенита» купить Росицки»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что в команде мог оказаться его соотечественник Томаш Росицки.

«Больших денег при мне не было, так что крупных трансферов особо не было возможности сделать. В своe время я просил у руководства приобрести Томаша Росицки из Дортмунда, но он в итоге выбрал лондонский «Арсенал» и сделал там хорошую карьеру», – сказал Петржела.