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    Петржела: «Просил у «Зенита» купить Росицки»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что в команде мог оказаться его соотечественник Томаш Росицки.

    «Больших денег при мне не было, так что крупных трансферов особо не было возможности сделать. В своe время я просил у руководства приобрести Томаша Росицки из Дортмунда, но он в итоге выбрал лондонский «Арсенал» и сделал там хорошую карьеру», – сказал Петржела.

    • Росицки выступал за «Арсенал» в 2006-2016 годах.
    • На счету игрока 105 матчей за сборную Чехии (23 гола).
    • С 2018 года Росицки работает спортивным директором пражской «Спарты».

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 16:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3917

      alefreddy 19 минут назад

      чего трещать Салах мог оказаться в СМ а кули толку

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