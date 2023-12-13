Петржела: «Просил у «Зенита» купить Росицки»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что в команде мог оказаться его соотечественник Томаш Росицки.
«Больших денег при мне не было, так что крупных трансферов особо не было возможности сделать. В своe время я просил у руководства приобрести Томаша Росицки из Дортмунда, но он в итоге выбрал лондонский «Арсенал» и сделал там хорошую карьеру», – сказал Петржела.
- Росицки выступал за «Арсенал» в 2006-2016 годах.
- На счету игрока 105 матчей за сборную Чехии (23 гола).
- С 2018 года Росицки работает спортивным директором пражской «Спарты».
Источник: «Советский спорт»