Мантуан выделил самого принципиального соперника «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о самом принципиальном сопернике.

«Для меня есть несколько матчей, которые попадают под определение «классико», таких принципиальных поединков. Совершенно точно скажу, что со всеми московскими клубами я чувствую, что внутри команды есть такое принципиальное соперничество.

Но, наверное, выделю как главного раздражителя и принципиального соперника, которого всегда хочется обыгрывать, по той истории, которая прослеживается между двумя клубами, да по всему тому, что между этими клубами происходило, – конечно, это «Спартак», – сказал бразилец.