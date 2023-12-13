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    • Мантуан выделил самого принципиального соперника «Зенита»

    Мантуан выделил самого принципиального соперника «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о самом принципиальном сопернике.

    «Для меня есть несколько матчей, которые попадают под определение «классико», таких принципиальных поединков. Совершенно точно скажу, что со всеми московскими клубами я чувствую, что внутри команды есть такое принципиальное соперничество.

    Но, наверное, выделю как главного раздражителя и принципиального соперника, которого всегда хочется обыгрывать, по той истории, которая прослеживается между двумя клубами, да по всему тому, что между этими клубами происходило, – конечно, это «Спартак», – сказал бразилец.

    • Мантуан в России с 2022 года.
    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
    • Команда выиграла 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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