Степашин назвал три причины, почему РФС не стоит переходить в Азию

Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался по поводу возможного перехода РФС из УЕФА под эгиду Азиатской футбольной конфедерации.

«Нам в Азию не надо идти. Причины три – там мало сильных команд, это не шахматы. Второе – сумасшедшие перелеты. Третье – не факт, что нас пустят на чемпионат мира или Кубок Азии. Поэтому будем играть, как писал [Лев] Кассиль, с басками», – сказал Степашин.