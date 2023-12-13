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    • Степашин назвал три причины, почему РФС не стоит переходить в Азию

    Степашин назвал три причины, почему РФС не стоит переходить в Азию

    Бывший премьер-министр РФ, член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался по поводу возможного перехода РФС из УЕФА под эгиду Азиатской футбольной конфедерации.

    «Нам в Азию не надо идти. Причины три – там мало сильных команд, это не шахматы. Второе – сумасшедшие перелеты. Третье – не факт, что нас пустят на чемпионат мира или Кубок Азии. Поэтому будем играть, как писал [Лев] Кассиль, с басками», – сказал Степашин.

    • Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что возможный переход в АФК будет обсуждаться в декабре.
    • С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных соревнованиях.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Сегодня, 13:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +69569

      portero 1 час назад

      Разве ему стоит верить???

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