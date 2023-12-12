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    • В «Спартаке» прокомментировали ситуацию с продлением контракта Промеса

    В «Спартаке» прокомментировали ситуацию с продлением контракта Промеса

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что на данный момент опция автоматического продления контракта с полузащитником Квинси Промесом не была активирована.

    – У Промеса есть опция автоматического продления контракта. Продление состоялось?

    – У него есть такая опция. Но она еще не активировалась, на данный момент нет.

    – Промес поедет на сборы со «Спартаком»?

    – Я не знаю, мы прорабатываем вопрос.

    • Промес забил 8 голов и отдал 8 передач за «Спартак» в 21 матче нынешнего сезона.
    • Ранее возникали слухи об интересе к игроку со стороны «Фенербахче».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:12
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1758

      k611 20 минут назад

      Он вроде необходимый процент матчей сыграл. В чем сложность непонятно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6153

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      С печки на лавочку поедет этот уголовник. Для него один путь это из кожи вон лезть, что бы его укрыли от правосудия антинародные. Гыгыгы

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +795

      TIMOTHY 1 час назад

      За укрывательство не хотят влететь) решили слить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      WE ARE FOR PETER 1 час назад

      На нары значит загремит) выдворят на родину )) по опции )

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20908

      ilichkadr 2 часа назад

      "У него есть такая опция. Но она еще не активировалась, на данный момент нет."
      Ну, и выражения епт....активировалась/не активировалась.
      Антохе пока никто не дал пинок активации? Скорее Олежка не дал Промесу код активации новой банковской карты.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34736

      oyabun 2 часа назад

      На данный момент не представляю игру Спартака без Промеса. Но решения руководства клуба недоступны для понимания нашими скудными умами.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2478

      Айболид 2 часа назад

      Сдать решили ))))))) Через османов .

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3325

      Suvorov71 > Айболид 2 часа назад

      Чушок, брысь к помойке

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