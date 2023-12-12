В «Спартаке» прокомментировали ситуацию с продлением контракта Промеса

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что на данный момент опция автоматического продления контракта с полузащитником Квинси Промесом не была активирована.
– У Промеса есть опция автоматического продления контракта. Продление состоялось?
– У него есть такая опция. Но она еще не активировалась, на данный момент нет.
– Промес поедет на сборы со «Спартаком»?
– Я не знаю, мы прорабатываем вопрос.
- Промес забил 8 голов и отдал 8 передач за «Спартак» в 21 матче нынешнего сезона.
- Ранее возникали слухи об интересе к игроку со стороны «Фенербахче».
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Источник: «РБ Спорт»