В «Спартаке» прокомментировали ситуацию с продлением контракта Промеса

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что на данный момент опция автоматического продления контракта с полузащитником Квинси Промесом не была активирована.

– У Промеса есть опция автоматического продления контракта. Продление состоялось?

– У него есть такая опция. Но она еще не активировалась, на данный момент нет.

– Промес поедет на сборы со «Спартаком»?

– Я не знаю, мы прорабатываем вопрос.

Промес забил 8 голов и отдал 8 передач за «Спартак» в 21 матче нынешнего сезона.

Ранее возникали слухи об интересе к игроку со стороны «Фенербахче».

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