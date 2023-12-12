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  • В «Спартаке» прокомментировали ситуацию с продлением контракта Промеса

В «Спартаке» прокомментировали ситуацию с продлением контракта Промеса

12 декабря 2023, 08:12
15

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что на данный момент опция автоматического продления контракта с полузащитником Квинси Промесом не была активирована.

– У Промеса есть опция автоматического продления контракта. Продление состоялось?

– У него есть такая опция. Но она еще не активировалась, на данный момент нет.

– Промес поедет на сборы со «Спартаком»?

– Я не знаю, мы прорабатываем вопрос.

  • Промес забил 8 голов и отдал 8 передач за «Спартак» в 21 матче нынешнего сезона.
  • Ранее возникали слухи об интересе к игроку со стороны «Фенербахче».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (15)
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oyabun
1702360701
На данный момент не представляю игру Спартака без Промеса. Но решения руководства клуба недоступны для понимания нашими скудными умами.
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ilichkadr
1702361069
"У него есть такая опция. Но она еще не активировалась, на данный момент нет." Ну, и выражения епт....активировалась/не активировалась. Антохе пока никто не дал пинок активации? Скорее Олежка не дал Промесу код активации новой банковской карты.
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k611
1702368277
Он вроде необходимый процент матчей сыграл. В чем сложность непонятно.
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Цугундeр
1702376804
В январе следующего года закончат "прорабатывать вопрос". "Чуть чего не доглядишь – суд идёт! А ты сидишь" )
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alefreddy
1702380574
как то загадочно сказал
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zigbert
1702383896
Из Спартака Промес все равно никуда не собирается уходить. Остается немного подождать.
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