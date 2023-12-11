Победа над ЦСКА стала 300-й в истории «Краснодара»

Пресс-служба «Краснодара» обнародовала несколько статистических фактов по итогам матча с ЦСКА (1:0) в 18-м туре РПЛ.

«Краснодар» одержал 300-ю победу в официальных матчах за всю историю существования клуба.

Единственный и победный гол «Краснодара» в этом матче стал 1000-м в официальной истории клуба. Впрочем, 9 из этих мячей никогда забиты не были – они стали следствием трех технических поражений соперников «быков» со счетом 0:3, поэтому настоящий юбилейный, 1000-й гол черно-зеленые отметят уже в следующем календарном году.

Беспроигрышная серия домашних игр «Краснодара» в РПЛ продлилась до 16 игр (9 в текущем сезоне и 7 в прошлом). Это лучшая домашняя серия без поражений в истории клуба. «Быки» в 2023 году в рамках РПЛ не проиграли ни одного матча на своем поле – такое в истории клуба случилось впервые.

Благодаря посещаемости встречи с ЦСКА (32 792 зрителя) общее количество зрителей, которые когда-либо побывали на играх, прошедших на главном стадионе ФК «Краснодар» (официальных и товарищеских, в том числе играх сборных) перевалило за 3 миллиона.