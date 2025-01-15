Президент «Ривер Плейта» прокомментировал интерес к игроку «Краснодара»

Президент «Ривер Плейта» Хорхе Брито отреагировал на информацию об интересе его клуба к полузащитнику «Краснодара» Кевину Кастаньо.
«Я не говорю о том, что кто‑то анализирует или видит, я говорю о конкретных вещах. Обсуждения могут повлиять на ход переговоров, а это не идет на пользу», – сказал Брито.
- 24-летний Кастаньо провел в этом сезоне 21 матч за российский клуб, забил 1 гол, отдал 4 передачи.
- Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 6 миллионов евро.