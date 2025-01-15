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    • Президент «Ривер Плейта» прокомментировал интерес к игроку «Краснодара»

    Президент «Ривер Плейта» прокомментировал интерес к игроку «Краснодара»

    Президент «Ривер Плейта» Хорхе Брито отреагировал на информацию об интересе его клуба к полузащитнику «Краснодара» Кевину Кастаньо.

    «Я не говорю о том, что кто‑то анализирует или видит, я говорю о конкретных вещах. Обсуждения могут повлиять на ход переговоров, а это не идет на пользу», – сказал Брито.

    • 24-летний Кастаньо провел в этом сезоне 21 матч за российский клуб, забил 1 гол, отдал 4 передачи.
    • Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2028 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в 6 миллионов евро.

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    Источник: La Pagina Millonaria

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    15.01.2025 11:30
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    Комментарии (1)
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    Foxitkuban
    1736959321
    Я бы не стал отдавать. Игрок хороший, с умом. Тем более, не ясно останется ли Эдо.
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