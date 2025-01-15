Президент «Ривер Плейта» прокомментировал интерес к игроку «Краснодара»

Президент «Ривер Плейта» Хорхе Брито отреагировал на информацию об интересе его клуба к полузащитнику «Краснодара» Кевину Кастаньо.

«Я не говорю о том, что кто‑то анализирует или видит, я говорю о конкретных вещах. Обсуждения могут повлиять на ход переговоров, а это не идет на пользу», – сказал Брито.