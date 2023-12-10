Ивич прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал комментарий после матча 18-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

Краснодарцы забили на 90-й минуте.

С передачи Эдуарда Сперцяна отличился Никита Кривцов.

«Краснодар» проведет зиму на 1-м месте.

«После игры у нас много эмоций, потому что победа пришла к нам в последние минуты матча. В течение этой части сезона мы достаточно тяжело работали. С первого тура у нас первое место, которое мы в итоге сохранили. Этот гол, который мы забили на последних минутах, показал нам, что мы действительно заслуживаем наши позиции.

Кривцов сегодня вышел на замену и забил победный гол, как и Ильзат Ахметов в прошлом туре. Они оба заслуживают того, чтобы играть в стартовом составе, но иногда из‑за тактики состав может меняться.

До конца сезона у нас 12 туров. И наши руководители знают, какую позицию они хотят. Поэтому мы ожидаем, что если некоторые игроки уйдут в другой клуб, то на их позицию нужна будет замена.

В моменте с голом я просил Эдуарда Сперцяна сделать подачу, но он сделал ровно наоборот, и мы забили. Самый умный игрок. Что еще можно сказать по этому поводу?» – сказал Ивич.

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