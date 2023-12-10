Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Ивич прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал комментарий после матча 18-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

    «После игры у нас много эмоций, потому что победа пришла к нам в последние минуты матча. В течение этой части сезона мы достаточно тяжело работали. С первого тура у нас первое место, которое мы в итоге сохранили. Этот гол, который мы забили на последних минутах, показал нам, что мы действительно заслуживаем наши позиции.

    Кривцов сегодня вышел на замену и забил победный гол, как и Ильзат Ахметов в прошлом туре. Они оба заслуживают того, чтобы играть в стартовом составе, но иногда из‑за тактики состав может меняться.

    До конца сезона у нас 12 туров. И наши руководители знают, какую позицию они хотят. Поэтому мы ожидаем, что если некоторые игроки уйдут в другой клуб, то на их позицию нужна будет замена.

    В моменте с голом я просил Эдуарда Сперцяна сделать подачу, но он сделал ровно наоборот, и мы забили. Самый умный игрок. Что еще можно сказать по этому поводу?» – сказал Ивич.

    Новости по теме
    Быстров ответил, есть ли у «Краснодара» чемпионский дух
    Танцы «Краснодара» после победы над ЦСКА
    Сперцян прокомментировал ассист в матче с ЦСКА
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2023 22:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +203

      BVG4 1 час назад

      Умный мужчина и великолепный тренер! "Краснодар достоин такого человека и он достоин тренировать "Краснодар"!

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+