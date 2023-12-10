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Лучшие бомбардиры «ПСЖ» за всю историю: кто забил больше – Мбаппе, Златан или «Эль Матадор»?
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21:05
Лучшие бомбардиры «ПСЖ» за всю историю: кто забил больше – Мбаппе, Златан или «Эль Матадор»?
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Все новости
11:23
«Реал» и «ПСЖ» договорились о трансфере Мбаппе (Sport.fr)
1
00:54
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Нант» (2:1) и упрочил лидерство
9 декабря
18:16
Стали известны стартовые составы на матч «Ренн» – «Монако»: 15 тур чемпионата Франции
17:57
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«Ренн» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023
11:50
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«ПСЖ» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2023
8 декабря
21:12
Орещук назвал футболиста года в России
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15:15
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Игрок «Марселя» пошутил над Гаттузо во время матча – и получил ответ
13:45
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13:07
Головин пропустит матч «Монако» с «Лионом» из-за дисквалификации
7 декабря
22:45
«Манчестер Юнайтед» сделал экс-защитника «Барселоны» главной целью на зимнее ТО
21:21
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19:14
Чалов рассказал о приглашении от Головина в «Монако»
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01:00
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Лучшие бомбардиры «ПСЖ» за всю историю: кто забил больше – Мбаппе, Златан или «Эль Матадор»?
Лучшие бомбардиры «ПСЖ» за всю историю: кто забил больше – Мбаппе, Златан или «Эль Матадор»?
1234
Источник:
Бомбардир
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Сегодня, 21:05
Франция. Лига 1
Франция
ПСЖ
Паулета Педру
Ибрагимович Златан
Ди Мария Анхель
Кавани Эдинсон
Неймар
Мбаппе Килиан
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