Анализ матча «Спартак» – «Крылья Советов» от Ловчева

Бывший спартаковец Евгений Ловчев оценил матч 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (3:0).

«Матч напомнил то, что мы увидели в кубковой игре с «Динамо», когда всe было решено в первом тайме. «Спартак» очень быстро открыл счeт, забил потом второй и казалось, что будет разгром в первом тайме. Потому что мог забить Промес ещe, были хорошие шансы у Соболева…

Но потом пошла привычная картина, когда «Спартак» стал позволять сопернику многое у своих ворот. Сначала отменили один гол из-за вне игры, потом чуть не забили из-под Бабича и только Максименко спас. Но к Максименко есть вопросы, потому что выбивать мяч, играть ногами, когда тебе отдают назад, надо почeтче – не бить его под перехват.

Но в целом – хорошая игра, хорошая победа. Очень быстрая игра, минимум касаний, мяч быстро двигали, но надо сказать и то, что Самара не стояла у своих ворот, они и сопернику давали играть, и сами пытались – провалили начало, но потом стали создавать моменты. Вначале Самара выглядела неуверенно, плохо сыграли центральные защитники, сам на себя был не похож Бейл.

Но вопрос-то в том, что «Спартак» играл в этой части сезона очень неровно, много поражений, нет стабильности. А в таблице команда идeт практически вровень с самарцами, а забила меньше «Крыльев» при такой-то группе атаки, где есть Промес и Соболев», – написал Ловчев.