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Анализ матча «Спартак» – «Крылья Советов» от Ловчева

10 декабря 2023, 15:10
2

Бывший спартаковец Евгений Ловчев оценил матч 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (3:0).

«Матч напомнил то, что мы увидели в кубковой игре с «Динамо», когда всe было решено в первом тайме. «Спартак» очень быстро открыл счeт, забил потом второй и казалось, что будет разгром в первом тайме. Потому что мог забить Промес ещe, были хорошие шансы у Соболева…

Но потом пошла привычная картина, когда «Спартак» стал позволять сопернику многое у своих ворот. Сначала отменили один гол из-за вне игры, потом чуть не забили из-под Бабича и только Максименко спас. Но к Максименко есть вопросы, потому что выбивать мяч, играть ногами, когда тебе отдают назад, надо почeтче – не бить его под перехват.

Но в целом – хорошая игра, хорошая победа. Очень быстрая игра, минимум касаний, мяч быстро двигали, но надо сказать и то, что Самара не стояла у своих ворот, они и сопернику давали играть, и сами пытались – провалили начало, но потом стали создавать моменты. Вначале Самара выглядела неуверенно, плохо сыграли центральные защитники, сам на себя был не похож Бейл.

Но вопрос-то в том, что «Спартак» играл в этой части сезона очень неровно, много поражений, нет стабильности. А в таблице команда идeт практически вровень с самарцами, а забила меньше «Крыльев» при такой-то группе атаки, где есть Промес и Соболев», – написал Ловчев.

  • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
  • Отставание от 1-го места – 6 очков.
  • Команда ушла в отпуск до января.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (2)
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Project Бабангида
1702211678
анализы от Ловчева это предмет рассмотрения для медицинской лаборатории. так что даже читать не стал
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FCSpartakM
1702214483
"Но потом пошла привычная картина, когда «Спартак» стал позволять сопернику многое у своих ворот" - да и что там создали, кроме угла? Кроме владения, крылья ничего не создали. " вопрос-то в том, что «Спартак» играл в этой части сезона очень неровно" - Спартак играет ровно. Дома хорошо и плохо в гостях. И тут нет ничего уже удивительного. "А в таблице команда идeт практически вровень с самарцами, а забила меньше «Крыльев» при такой-то группе атаки" - крылья забили больше всех вообще и на каком они месте.
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