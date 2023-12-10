Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Динамо», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря 2023, в 14:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Факел»: Беленов, Мастерной, Божин, Брызгалов, Чернов, Магаль, Квеквескири, Мендель, Альшин, Аппаев, Марков.

Главный тренер: Сергей Ташуев

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фомин, Бальбуэна, Паршивлюк, Чавес, Карраскаль, Лаксаль, Нгамале, Бителло, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Динамо»