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    • «Факел» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2023

    «Факел» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Динамо», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря 2023, в 14:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Факел»: Беленов, Мастерной, Божин, Брызгалов, Чернов, Магаль, Квеквескири, Мендель, Альшин, Аппаев, Марков.

    Главный тренер: Сергей Ташуев

    «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фомин, Бальбуэна, Паршивлюк, Чавес, Карраскаль, Лаксаль, Нгамале, Бителло, Тюкавин.

    Главный тренер: Марцел Личка

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел»«Динамо»

    Факел-Динамо смотреть онлайн 10 декабря

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    Источник: «Бомбардир»

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