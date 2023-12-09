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  • Семак: «Ни одна команда в мире не может выигрывать чемпионат каждый год»

Семак: «Ни одна команда в мире не может выигрывать чемпионат каждый год»

9 декабря 2023, 23:57
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об ощущениях от турнирной ситуации.

– Скажите, пожалуйста, за последние пять лет «Зенит» привык, что его догоняют, а не он догоняет. Как сейчас игроки себя чувствуют? Есть ли у них дополнительная мотивация?

– Они всегда стараются. Естественно, на протяжении года, двух, трех – это единичные команды, которые выигрывают подряд такое количество раз чемпионат. В этом есть определенные сложности, есть понимание у нас, что нужно делать. Когда-то получается, когда-то не получается, но в целом ни одна команда в мире не может выигрывать каждый год. Для этого нужно угадывать с трансферными целями, с игроками, которые приходят в команду и усиливаться.

Та же «Бавария» сегодня пять пропустила. У всех клубов есть определенные трудности. У кого-то эмоциональные, у кого-то не хватает состава, у кого-то несвоевременно ротация была произведена. Это рабочие моменты, никаких проблем с этим нет. Нужно работать и делать максимум того, что мы можем. А дальше – как сложится, мы же не можем предположить.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ, но по потерянным очкам на 1-м месте «Краснодар».
  • Петербуржцы в 18-м туре победили «Пари НН» (1:0).
  • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (6)
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Garrincha58
1702188742
из 18 матчей в ЧР ни в одной игре Зенит не показал чемпионской игры даже в тех матчах что выиграли мучались и просто некоторое везение так вместо того чтобы философствовать на тему кто что может выиграть или нет лучше бы ушёл в отставку если не можешь поставить команде хорошую атакующую игру при таком то подборе игроков вы играете не чем не лучше заурядной команды Пари НН
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serglider
1702190793
Ну, да! Сколько лет подряд выигрывали свои чемпионаты Бавария и ПСЖ, я уже молчу про Легию, Фарецварош, Динамо (Киев)...
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Красногвардейчик
1702191185
С газпромом может))
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timon2401
1702197259
"для этого нужно угадывать с трансферными целями, с игроками которые приходят в команду.." а Зениту достаточно иметь покровителя из Санкт Петербурга и Газпром в качестве спонсора)) и чемп можно выигрывать каждый год не взирая не на что
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Toomans
1702199560
Да нет вопросов к чемпионству. Если Зенит будет именно играть, показывать качественный футбол, интересный для болельщика, но не станет чемпионом - я буду последним, кто кинет в Семака камень. Но игры нет! Смотреть на эти мучения на поле от системообразующих игроков сил больше нет. Редкие всплески, когда настроение хорошее - это абсурд. Не нравится условному Клаудиньо в России - отпустите! Возьмите наших парней, воспитайте, научите. Пусть ценой в пять лет без титула. Зато потом эти парня принесут вам 3-4 титула, возможно, и самых серьезных. Берите игроков из Восточной Европы, талантов из Средней Азии. Бразильцы при таком раскладе едут играть в теплые страны. Или берите таких, как Мантуан, Родригао.
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