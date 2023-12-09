Семак: «Ни одна команда в мире не может выигрывать чемпионат каждый год»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об ощущениях от турнирной ситуации.

– Скажите, пожалуйста, за последние пять лет «Зенит» привык, что его догоняют, а не он догоняет. Как сейчас игроки себя чувствуют? Есть ли у них дополнительная мотивация?

– Они всегда стараются. Естественно, на протяжении года, двух, трех – это единичные команды, которые выигрывают подряд такое количество раз чемпионат. В этом есть определенные сложности, есть понимание у нас, что нужно делать. Когда-то получается, когда-то не получается, но в целом ни одна команда в мире не может выигрывать каждый год. Для этого нужно угадывать с трансферными целями, с игроками, которые приходят в команду и усиливаться.

Та же «Бавария» сегодня пять пропустила. У всех клубов есть определенные трудности. У кого-то эмоциональные, у кого-то не хватает состава, у кого-то несвоевременно ротация была произведена. Это рабочие моменты, никаких проблем с этим нет. Нужно работать и делать максимум того, что мы можем. А дальше – как сложится, мы же не можем предположить.