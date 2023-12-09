Гендиректор «Спартака» сделал заявление о будущем Абаскаля после победы «Спартака» над «Крыльями»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера.

Сегодня москвичи дома разгромили «Крылья Советов» со счетом 3:0.

Обзор матча можно посмотреть здесь.

Абаскаль пропускал игру из-за дисквалификации.

«Спартак» уйдет на зимнюю паузу на 5-м или 6-м месте в РПЛ.

«Есть ли решение по будущему Абаскаля? На данный момент Гильермо наш главный тренер. Совет директоров часто собирается. Обсуждаем разные моменты в работе клуба. Мы постоянно оцениваем работу тренера.

Вероятность, что он покинет свой пост? О принятых решениях мы сообщим», – сказал Малышев.

РПЛ уходит на паузу: успейте использовать бонус и поставить на своих фаворитов в последнем туре этого года!