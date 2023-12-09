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    • Гендиректор «Спартака» сделал заявление о будущем Абаскаля после победы «Спартака» над «Крыльями»

    Гендиректор «Спартака» сделал заявление о будущем Абаскаля после победы «Спартака» над «Крыльями»

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера.

    • Сегодня москвичи дома разгромили «Крылья Советов» со счетом 3:0.
    • Обзор матча можно посмотреть здесь.
    • Абаскаль пропускал игру из-за дисквалификации.
    • «Спартак» уйдет на зимнюю паузу на 5-м или 6-м месте в РПЛ.

    «Есть ли решение по будущему Абаскаля? На данный момент Гильермо наш главный тренер. Совет директоров часто собирается. Обсуждаем разные моменты в работе клуба. Мы постоянно оцениваем работу тренера.

    Вероятность, что он покинет свой пост? О принятых решениях мы сообщим», – сказал Малышев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:56
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +5392

      Каратель 21 минуту назад

      Да спецом статейку накропали чтобы сикелявки погыгыкали)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Алексей-Добрынин-vkontakt 41 минуту назад

      А смысл снимать Абаскаля, если больше топовых тренеров к нам не поедут в ближайшее время

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +488

      Александр.Т. 59 минут назад

      Короче не черта не сказал)) можно было и не спрашивать)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37097

      VVM1964 > Александр.Т. 31 минуту назад

      А и не нужно было спрашивать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6077

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Сегодня они верят физруку! Секта епт. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +955

      АКС-74У 1 час назад

      Ни да, ни нет - таков ответ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2829

      моэм 1 час назад

      В том наборе слов . что брякнул Малышев , нет ничего что можно было бы назвать ЗАЯВЛЕНИЕМ ....ПУСТЫЕ СЛОВА ПУСТОПИ,,,ЗДОБОЛА

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37097

      VVM1964 > моэм 1 час назад

      Вопрос к заголовку бомбардира ! А Малышев ответил на вопрос корреспондента, а что можно сказать, если, по видимому, решения еще нет ...??? Так что вопрос - кто тут "ПУСТОПИ..." ? и вопрос - риторический !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1390

      JIEGEHDA > VVM1964 47 минут назад

      Может сказать " вопрос рассматривается? Или решается ? Или может в пользу тренера сказать " мы ему доверяем? Или может есть ещё время исправить и тд. Да миллион вариант . А не это " мы часто собираемся обсуждаем работу в клубе и оцениваем работу тренера"

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      Рейтинг: +37097

      VVM1964 > JIEGEHDA 32 минуты назад

      По сути это одно и тоже ...

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