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    Уткин высказался о матче «Спартак» – «Крылья»

    Василий Уткин поделился впечатлениями от игры 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

    • Москвичи дома разгромили соперника со счетом 3:0.
    • Обзор матча можно посмотреть здесь.
    • «Спартак» поднялся на 5-е место в таблице лиги, «Крылья» опустились на 6-ю строчку.

    «Разговоры об отставке Абаскаля в ближайшее время давно стали фоном. Тем не менее в канун зимнего перерыва они активизируются.

    Последний матч года «Спартака» пока идеален для продолжения этой бесконечной перепалки.

    С одной стороны, «Спартак» проводит отличный матч против «Крыльев». «Оставить».

    С другой – проводит-то без дисквалифицированного Абаскаля! «Ну, вот видите же!!» – написал Уткин в своем телеграм-канале в концовке матча.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +488

      Александр.Т. 57 минут назад

      Ммм так все равно состав на матч выберал Абаскаль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +920

      eugen-han 2 часа назад

      Ранее перед этим матчем говорил, что Спартак без тренера играет лучше(данный матч наглядно продемонстрировал это).
      Последний чемпионский сезон тому пример, когда тренера ушли и поставили физ. рука, а команда раскрепостилась и выиграла чемпионат.

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      Рейтинг: +1211

      FCSpartakM > eugen-han 2 часа назад

      и так понятно было, что Спартак не проиграет дома

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