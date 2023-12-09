Уткин высказался о матче «Спартак» – «Крылья»

Василий Уткин поделился впечатлениями от игры 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

Москвичи дома разгромили соперника со счетом 3:0.

Обзор матча можно посмотреть здесь.

«Спартак» поднялся на 5-е место в таблице лиги, «Крылья» опустились на 6-ю строчку.

«Разговоры об отставке Абаскаля в ближайшее время давно стали фоном. Тем не менее в канун зимнего перерыва они активизируются.

Последний матч года «Спартака» пока идеален для продолжения этой бесконечной перепалки.

С одной стороны, «Спартак» проводит отличный матч против «Крыльев». «Оставить».

С другой – проводит-то без дисквалифицированного Абаскаля! «Ну, вот видите же!!» – написал Уткин в своем телеграм-канале в концовке матча.

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