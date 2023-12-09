Уткин высказался о матче «Спартак» – «Крылья»

Василий Уткин поделился впечатлениями от игры 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».
- Москвичи дома разгромили соперника со счетом 3:0.
- Обзор матча можно посмотреть здесь.
- «Спартак» поднялся на 5-е место в таблице лиги, «Крылья» опустились на 6-ю строчку.
«Разговоры об отставке Абаскаля в ближайшее время давно стали фоном. Тем не менее в канун зимнего перерыва они активизируются.
Последний матч года «Спартака» пока идеален для продолжения этой бесконечной перепалки.
С одной стороны, «Спартак» проводит отличный матч против «Крыльев». «Оставить».
С другой – проводит-то без дисквалифицированного Абаскаля! «Ну, вот видите же!!» – написал Уткин в своем телеграм-канале в концовке матча.
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Источник: телеграм-канал Василия Уткина