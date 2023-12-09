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    • Глава «Зенита» Медведев указал на нелогичность санкций против российского и белорусского спорта

    Глава «Зенита» Медведев указал на нелогичность санкций против российского и белорусского спорта

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о выборочном подходе к допуску к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии.

    – Как вы относитесь к недавнему заявлению МОК о том, что россиян допускают до Олимпиады при определенных условиях?

    – Надо ознакомиться, какие будут дополнительные требования. Я слышал, что нужно доказывать, что ты не вовлечен туда‑сюда или куда‑то еще.

    Но есть базовые принципы олимпизма, провозглашенные Пьером де Кубертеном, и там черным по белому было написано, что потом нашло отражение в уставе МОК: «Не допускаются никакие дискриминации по расовым, религиозным, политическим признакам».

    Спорт предназначен для того, чтобы объединять людей. А сейчас мы видим совсем другое – их разъединяют. Например, почему в хоккее отстранили белорусов, а в футболе – нет? Где логика?

    Ее просто нет. Разве что в Международной федерации хоккея (IIHF) подумали, что белорусы – тоже сильная сборная, и давайте ее тоже уберем.

    Я всe равно уверен, что историческая правда восторжествует. Конечно, очень хорошо, чтобы это произошло раньше, чем позже, чтобы спортсмены не теряли возможность соревноваться на высшем уровне: на чемпионатах мира, Европы, на Олимпиадах.

    К сожалению, пока мы не видим такого. Но я уверен, что когда победа придет, тогда это произойдет гораздо быстрее.

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    Источник: «Матч ТВ»

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