Глава «Зенита» Медведев указал на нелогичность санкций против российского и белорусского спорта

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о выборочном подходе к допуску к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии.

– Как вы относитесь к недавнему заявлению МОК о том, что россиян допускают до Олимпиады при определенных условиях?

– Надо ознакомиться, какие будут дополнительные требования. Я слышал, что нужно доказывать, что ты не вовлечен туда‑сюда или куда‑то еще.

Но есть базовые принципы олимпизма, провозглашенные Пьером де Кубертеном, и там черным по белому было написано, что потом нашло отражение в уставе МОК: «Не допускаются никакие дискриминации по расовым, религиозным, политическим признакам».

Спорт предназначен для того, чтобы объединять людей. А сейчас мы видим совсем другое – их разъединяют. Например, почему в хоккее отстранили белорусов, а в футболе – нет? Где логика?

Ее просто нет. Разве что в Международной федерации хоккея (IIHF) подумали, что белорусы – тоже сильная сборная, и давайте ее тоже уберем.

Я всe равно уверен, что историческая правда восторжествует. Конечно, очень хорошо, чтобы это произошло раньше, чем позже, чтобы спортсмены не теряли возможность соревноваться на высшем уровне: на чемпионатах мира, Европы, на Олимпиадах.

К сожалению, пока мы не видим такого. Но я уверен, что когда победа придет, тогда это произойдет гораздо быстрее.