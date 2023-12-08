Стали известны стартовые составы на матч 15 тура Серии А, в котором сыграют «Локомтив» и «Урал». Игра состоится 8 декабря, начало встречи запланировано на 22:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

Ювентус»: Щенсны, Бремер, Гатти, Данило, Локателли, Костич, Маккенни, Рабьо, Камбьязо, Кьеза, Влахович.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри

Наполи»: Мерет, Натан, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Осимхен, Политано, Кварацхелия.

Главный тренер: Вальтер Мадзарри