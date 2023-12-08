Газизов дал оценку Рибалте

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил кандидата на пост спортивного директора московского клуба Хавьера Рибалте в московском клубе.
«Хороший специалист. Дай бог ему удачи. Об остальном размышлять не хочу», – сказал Газизов.
- Рибалта прибыл в Москву и покинул аэропорт в сопровождении сотрудника службы безопасности «Спартака».
- С 2018 по 2021 год он занимал пост спортивного директора петербургского «Зенита».
- В октябре испанец покинул аналогичную должность в «Марселе».
Источник: «Матч ТВ»