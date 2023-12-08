Мостовой оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что с нынешней игрой команда не попадет даже в число призеров

– Сможет ли «Спартак» в этом сезоне стать победителем РПЛ?

– Спартаковцы идут на седьмом месте в таблице, но отставание от первого места небольшое. Всего 7–8 очков. Ну, что это такое? Два‑три удачных матча. Если смотреть на сегодняшний день – конечно же, «Спартак» не станет чемпионом, если судить по нынешней игре. Это однозначно не золото, даже в тройке не должен быть.

Другое дело, что мы же видим, что происходит в этом чемпионате. Ты сегодня выигрываешь, завтра – проигрываешь, но все равно находишься на третьем‑пятом месте, – сказал Мостовой.