Мостовой оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что с нынешней игрой команда не попадет даже в число призеров
– Сможет ли «Спартак» в этом сезоне стать победителем РПЛ?
– Спартаковцы идут на седьмом месте в таблице, но отставание от первого места небольшое. Всего 7–8 очков. Ну, что это такое? Два‑три удачных матча. Если смотреть на сегодняшний день – конечно же, «Спартак» не станет чемпионом, если судить по нынешней игре. Это однозначно не золото, даже в тройке не должен быть.
Другое дело, что мы же видим, что происходит в этом чемпионате. Ты сегодня выигрываешь, завтра – проигрываешь, но все равно находишься на третьем‑пятом месте, – сказал Мостовой.
- После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место с 27 очками.
- Ранее Мостовой также выразил готовность возглавить команду.
Источник: «Матч ТВ»