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    Мостовой оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ

    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что с нынешней игрой команда не попадет даже в число призеров

    – Сможет ли «Спартак» в этом сезоне стать победителем РПЛ?

    – Спартаковцы идут на седьмом месте в таблице, но отставание от первого места небольшое. Всего 7–8 очков. Ну, что это такое? Два‑три удачных матча. Если смотреть на сегодняшний день – конечно же, «Спартак» не станет чемпионом, если судить по нынешней игре. Это однозначно не золото, даже в тройке не должен быть.

    Другое дело, что мы же видим, что происходит в этом чемпионате. Ты сегодня выигрываешь, завтра – проигрываешь, но все равно находишься на третьем‑пятом месте, – сказал Мостовой.

    • После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место с 27 очками.
    • Ранее Мостовой также выразил готовность возглавить команду.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20883

      NewLife 2 часа назад

      Гений мысли, балабол.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1735

      SLADE2019 > NewLife 20 минут назад

      Хочешь сказать, что с такой игрой Спартак место в тройке заслуживает?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      [email protected] 2 часа назад

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