«Акрон» назначил нового тренера вместо уволенного Калешина

Заур Тедеев официально возглавил «Акрон».

Он сменил на посту главного тренера Евгения Калешина, уволенного после нескольких резонансных высказываний.

«Мы рассматривали несколько кандидатур. Заурбек Эдуардович был одним из первых тренеров, с которым мы обсудили сотрудничество. Нам важна преемственность стиля игры команды.

Немаловажным фактором стал солидный управленческий опыт тренера в детском футболе и его умение работать над развитием молодых игроков.

Наш клуб обладает необходимой ресурсной базой для решения задачи выхода в РПЛ и будет стремиться к еe выполнению весной», – прокомментировал назначение гендиректор «Акрона» Алексей Власов.

«Акрон» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в Первой лиге, набрав 35 очков в 20 турах.

В прошлом сезоне команда из Тольятти добралась до финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

42-летний Тедеев наиболее известен по работе в «Ростове» и «Алании».

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