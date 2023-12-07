Канчельскис – о «Спартаке»: «10 лет назад команда с такой игрой боролась бы за выживание в РПЛ»

Андрей Канчельскис жестко высказался об уровне игры «Спартака», рассуждая о деградации российского футбола.
«Футбол в России не развивается. Сейчас об этом не говорят, потому что мы не выступаем в еврокубках, и пропасть между российскими клубами и европейским не так видна.
А если вспомнить последние несколько розыгрышей европейских турниров – это слезы. Понятно, что болельщики всегда будут поддерживать свои любимые команды, переживать. Но если говорить именно про качество футбола, то оно стремится вниз.
Нынешний «Спартак», например, с такой игрой боролся бы за выживание лет 10 назад. Уровень РПЛ серьезно упал», – заявил Канчельскис.
- «Спартак» занимает 7-е место в таблице РПЛ, набрав 27 очков в 17 турах.
- В воскресенье москвичи проиграли «Ахмату» (1:2).
- Следующий соперник – «Крылья Советов» (9 декабря).
Источник: «РБ Спорт»