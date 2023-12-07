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    • Канчельскис – о «Спартаке»: «10 лет назад команда с такой игрой боролась бы за выживание в РПЛ»

    Канчельскис – о «Спартаке»: «10 лет назад команда с такой игрой боролась бы за выживание в РПЛ»

    Андрей Канчельскис жестко высказался об уровне игры «Спартака», рассуждая о деградации российского футбола.

    «Футбол в России не развивается. Сейчас об этом не говорят, потому что мы не выступаем в еврокубках, и пропасть между российскими клубами и европейским не так видна.

    А если вспомнить последние несколько розыгрышей европейских турниров – это слезы. Понятно, что болельщики всегда будут поддерживать свои любимые команды, переживать. Но если говорить именно про качество футбола, то оно стремится вниз.

    Нынешний «Спартак», например, с такой игрой боролся бы за выживание лет 10 назад. Уровень РПЛ серьезно упал», – заявил Канчельскис.

    • «Спартак» занимает 7-е место в таблице РПЛ, набрав 27 очков в 17 турах.
    • В воскресенье москвичи проиграли «Ахмату» (1:2).
    • Следующий соперник – «Крылья Советов» (9 декабря).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +747

      TIMOTHY 3 минуты назад

      10 лет назад и судили судьи честнее! В эти годы как минимум половину очков КБ подкидывают судейки

      0
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      Рейтинг: +3240

      Suvorov71 5 минут назад

      Так много пишут о Спартаке, что начинаешь верить, что в футбол играет только Великий клуб, других команд в россии нет, ну да оно и понятно не про питерскую помойку писать, ведь о ней и читать не будут

      0
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      Рейтинг: +22609

      Cleaner 17 минут назад

      Так весной Спартак и будет за выживание бороться...)

      1
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      Рейтинг: +378

      ЗаЖиМ 25 минут назад

      КБ сдулся, липовое недавнее купленное чемпионство их совсем расслабило, да и желания у игроков не видно, на дельфине и голландце далеко не уедешь...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5025

      шахта Заполярная 1 час назад

      С такими уровнем тренерского образования даже из Казахстана ссаной метлой выгоняют. Так для примера

      3
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      Рейтинг: +13

      nuidurakivyvse) > шахта Заполярная 15 минут назад

      А причем тут тренерское образование ? Он там не тренером был.

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      Рейтинг: +6954

      fakeid 1 час назад

      10 лет назад в тарасятнике играла легенда спартака дезеув.

      1
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      Рейтинг: +5025

      шахта Заполярная > fakeid 1 час назад

      А совсем не давно в педикулезнике играли легендарные голубки дюба и азмунка, о тренером у них был легендарный молло.

      1
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      Рейтинг: +22609

      Cleaner > шахта Заполярная 14 минут назад

      В эти совсем "недавние времена" Зенит РАЗМАЗАЛ Спартака со счетом 7:1(СЕМЬ : ОДИН)!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И Дзюба в том матче не забыл отметиться!!!!!!!!!!!!

      Ну РЖУ НИ МОГУ!!!...)))

      1
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      Рейтинг: +3240

      Suvorov71 > fakeid 11 минут назад

      вонь помойная. совсем оху..-ел. иди проэктируй крышу для стадиона Спартака, а то накосячил не потой формуле сделал расчет и все крыши нет

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