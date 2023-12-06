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    Акинфеев объяснил, почему решил стать вратарем

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как в детстве выбрал вратарскую позицию.

    «На моей второй тренировке тренер начал спрашивать, кто где хочет играть, на какой позиции. Как все говорят: «Хочу забивать голы, хочу быть защитником, хочу быть нападающим».

    А я говорю: «Я в ворота хочу». Потому что я не любил бегать никогда в жизни. И не люблю по сей день. И, наверное, все-таки что-то наверху есть, что меня подталкивало к этому.

    Потому что пятилетнему пацану только самый сумасшедший подскажет стоять в воротах... Играть в воротах – так правильно!

    35-й номер в моей карьере появился довольно-таки легко. Под ним играл Руслан Нигматуллин, когда в аренде был полгода. Потом, когда я перешел в основной состав, мне давали сумку с вещами на сборы. Мне дали 35-й номер.

    Я особо значения не придавал: «Ну, дали и дали». В дубле у меня вообще 56-й был. Я не считаю нужным на какие-то цифры смотреть: 1-й, 10-й, 20-й... Главное, чтобы человек играл, и играл хорошо.

    Мне дали этот номер и потом, когда Веня Мандрыкин ушел, мне предлагали 1-й, но как-то я с ним сроднился уже. Понятно, в сборной 1-й все время был, потому что нельзя было под своим играть.

    В юношеских командах тоже все время 1-й был, а здесь как-то мне стал родной, и я не хотел его менять. Вся моя карьера прошла под ним, и так получается, что он счастливый для меня», – заявил Акинфеев.

    • 37-летний Акинфеев дебютировал за ЦСКА в марте 2003 года.
    • Его статистика за московскую команду: 756 матчей, 681 пропущенный гол.
    • Голкипер выигрывал Кубок УЕФА-2005 и становился бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2023 22:47
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