Акинфеев объяснил, почему решил стать вратарем

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как в детстве выбрал вратарскую позицию.

«На моей второй тренировке тренер начал спрашивать, кто где хочет играть, на какой позиции. Как все говорят: «Хочу забивать голы, хочу быть защитником, хочу быть нападающим».

А я говорю: «Я в ворота хочу». Потому что я не любил бегать никогда в жизни. И не люблю по сей день. И, наверное, все-таки что-то наверху есть, что меня подталкивало к этому.

Потому что пятилетнему пацану только самый сумасшедший подскажет стоять в воротах... Играть в воротах – так правильно!

35-й номер в моей карьере появился довольно-таки легко. Под ним играл Руслан Нигматуллин, когда в аренде был полгода. Потом, когда я перешел в основной состав, мне давали сумку с вещами на сборы. Мне дали 35-й номер.

Я особо значения не придавал: «Ну, дали и дали». В дубле у меня вообще 56-й был. Я не считаю нужным на какие-то цифры смотреть: 1-й, 10-й, 20-й... Главное, чтобы человек играл, и играл хорошо.

Мне дали этот номер и потом, когда Веня Мандрыкин ушел, мне предлагали 1-й, но как-то я с ним сроднился уже. Понятно, в сборной 1-й все время был, потому что нельзя было под своим играть.

В юношеских командах тоже все время 1-й был, а здесь как-то мне стал родной, и я не хотел его менять. Вся моя карьера прошла под ним, и так получается, что он счастливый для меня», – заявил Акинфеев.