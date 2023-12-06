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    Егоров встал на защиту сериала «Слово пацана»

    Президент медийного клуба «Броук Бойз» Дмитрий Егоров оценил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

    «Сериал не показывает, что пацаном быть круто, он показывает, сколько лишений и проблем было у детей конца восьмидесятых и средины девяностых годов, даже ближе к двухтысячным.

    Сериал не идеализирует то время. Наоборот, он говорит, что люди жили в ужасе и мраке. Это пацанская жизнь доводила до крови, смертей и всего остального.

    Но это история нашей страны, она показана достаточно реалистично и тот, кто хочет запретить этот сериал – просто глуп», – заявил Егоров.

    • Сериал Жоры Крыжовникова вошел в топ-5 лучших на «Кинопоиске».
    • Власти Татарстана призвали запретить сериал из-за романтизации преступности.
    • Он состоит из 8 эпизодов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.12.2023 21:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2821

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Отстаньте .......сериал классный и приближён к реальности......а кому не нравится, смотрите сказки...,,Пёс,,, ,,Лесник,, ,,Морские котики,,

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