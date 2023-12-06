В среду, 6 декабря, «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Челси». Игра состоится в рамках 15-го тура АПЛ и начнется в 23:15 по московскому времени.
«Манчестер Юнайтед»
После 14 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице. В активе команды 24 очка. Команда выиграла 8 матчей, в 0 встречах сыграла вничью и потерпела 6 поражений. «Манчестер Юнайтед» забил 16 голов и
«Челси»
После 14 туров «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице. В активе команды 19 очков. Команда выиграла 5 матчей, в 4 встречах сыграла вничью и потерпела 5 поражений. «Челси» забил 25 голов и пропустил 22 мяча.
Факты о личных встречах
В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:
- 25.05.2023 «Манчестер Юнайтед» – «Челси» 4:1;
- 22.10.2022 «Челси» – «Манчестер Юнайтед» 1:1;
- 28.04.2022 «Манчестер Юнайтед» – «Челси» 1:1;
- 28.11.2021 «Челси» – «Манчестер Юнайтед» 1:1;
- 28.02.2021 «Челси» – «Манчестер Юнайтед» 0:0.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси»
Обе команды имеют в целом равные шансы на успех, поэтому мы не рискнем предлагать ставку на исход этой встречи. Предположим, что голы забьют обе команды. Наша ставка – ТБ 2.5 (1.71), ОЗ – да (1.55).