Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Манчестер Сити», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря 2023, в 23:15 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Сантос, Конса, Торрес, Морено, Руис, Макгинн, Диаби, Камара, Уоткинс.
Главный тренер: Унаи Эмери
«Манчестер Сити»: Мораес, Уокер, Диаш, Аке, Доку, Эрнандес, Альварес, Силва, Аканджи, Фоден, Холанд.
Главный тренер: Пеп Гвардиола
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале Setanta Sports 2.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»