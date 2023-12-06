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  • Источник назвал условия, которые могут привести к отставке Абаскаля

Источник назвал условия, которые могут привести к отставке Абаскаля

6 декабря 2023, 10:57
15

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продолжит работу с командой как минимум до конца нынешнего сезона.

По данным «Спорт-Экспресса», 34-летний испанец останется на своем посту, отставку Абаскаля до конца сезона может спровоцировать лишь форс-мажорная ситуация – крупное поражение от «Крыльев» в заключительном матче 2023 года или серия из нескольких поражений в весенней части чемпионата.

В «Спартаке» считают, что испанец старается ставить зрелищный футбол и создает грамотный спортивный проект на будущее вокруг российского костяка игроков.

  • Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года, а его соглашение рассчитано до лета 2025-го.
  • В прошлом сезоне красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ. В этом сезоне «Спартак» идет седьмым с 27 очками.
  • Под руководством испанца команда провела 66 матчей, одержав 33 победы при 20 поражениях и 13 ничьих.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (15)
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VVM1964
1701850179
Посмотрим на трансферы зимой и только тогда можно говорить о перспективах команды - с ТАКИМ составом для нас нормальным должно быть попадание в пятерку ! (((
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k611
1701851094
Лукавят, неустойку платить не хотят. Ряд игроков просто не высокого уровня, тут хоть какой тренер, с такими каши не сваришь...
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ilichkadr
1701851545
Испанец старается получить как можно большую неустойку, а Спартак не хочет её платить. Пэтому и поют дифирамбы в СМИ, что Абаскаль " старается ставить зрелищный футбол и создает грамотный спортивный проект". P.S. Придёт новый тренер и вся "зрелищность" с "грамотностью" накроется медным тазом. Плавали, знаем...........
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oyabun
1701851992
Все условия давно уже сложились. Но.. "верхи не хотят". Значит положение в середине таблицы устраивает нынешнее руководство клуба. О какой "зрелищной игре" идет речь вообще не понятно?
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Сам_себе_сказал
1701853935
отлично
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Эном айс
1701854544
Считают правильно. Лишь бы неправильно не рассчитали...
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ivany4
1701856158
Как я и говорил, Спартак встал на рельсы построения клуба по европейским моделям. С прочной основой и профессинальным менталитетом игроков. Об этом говорил еще Карпин, будучи директором-тренером. Если этого удастся достичь, то можно будет сократить управление клуба, и больше расходовать на команду. Теперь становиться понятным атака и на Абаскаля, и на Спартак в целом. Построив нормальный клуб, можно будет через суды, GAC, ставить на место и РФС, судейский корпус и медиабрехунков. Почему Абаскаль останется до конца сезона. Умение работать с молодежью, европейский подход построения команды и тренировочного процесса, ну и задача быть в 3 - 5 ке ему по силам. А дальше будет видно.
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Вомбат
1701860411
Да, Абаскаль в этом сезоне чудил, и в будущем тоже будет чудить. Он, в точности как Семак, не видит собственных ошибок. Но на этом их сходство заканчивается. Веган это рутина. Абаскаль это креативность. Кредо вегана - как бы чего не вышло. Кредо Абаскаля - кто не рискует, тот не пьет шампанское. Абаскаль строит команду, веган латает дыры. Мои тренерские предпочтения на стороне Абаскаля. Возможно, Личка или Карпин на этом посту были бы еще лучше, но они заняты, а насчет всех остальных могу напомнить, что от добра добра не ищут.
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