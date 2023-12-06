Источник назвал условия, которые могут привести к отставке Абаскаля

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продолжит работу с командой как минимум до конца нынешнего сезона.
По данным «Спорт-Экспресса», 34-летний испанец останется на своем посту, отставку Абаскаля до конца сезона может спровоцировать лишь форс-мажорная ситуация – крупное поражение от «Крыльев» в заключительном матче 2023 года или серия из нескольких поражений в весенней части чемпионата.
В «Спартаке» считают, что испанец старается ставить зрелищный футбол и создает грамотный спортивный проект на будущее вокруг российского костяка игроков.
- Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года, а его соглашение рассчитано до лета 2025-го.
- В прошлом сезоне красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ. В этом сезоне «Спартак» идет седьмым с 27 очками.
- Под руководством испанца команда провела 66 матчей, одержав 33 победы при 20 поражениях и 13 ничьих.
Источник: «Спорт-Экспресс»