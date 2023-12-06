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    • Источник назвал условия, которые могут привести к отставке Абаскаля

    Источник назвал условия, которые могут привести к отставке Абаскаля

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продолжит работу с командой как минимум до конца нынешнего сезона.

    По данным «Спорт-Экспресса», 34-летний испанец останется на своем посту, отставку Абаскаля до конца сезона может спровоцировать лишь форс-мажорная ситуация – крупное поражение от «Крыльев» в заключительном матче 2023 года или серия из нескольких поражений в весенней части чемпионата.

    В «Спартаке» считают, что испанец старается ставить зрелищный футбол и создает грамотный спортивный проект на будущее вокруг российского костяка игроков.

    • Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года, а его соглашение рассчитано до лета 2025-го.
    • В прошлом сезоне красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ. В этом сезоне «Спартак» идет седьмым с 27 очками.
    • Под руководством испанца команда провела 66 матчей, одержав 33 победы при 20 поражениях и 13 ничьих.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии17
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      Рейтинг: +13632

      Вомбат 4 часа назад

      Да, Абаскаль в этом сезоне чудил, и в будущем тоже будет чудить. Он, в точности как Семак, не видит собственных ошибок. Но на этом их сходство заканчивается. Веган это рутина. Абаскаль это креативность. Кредо вегана - как бы чего не вышло. Кредо Абаскаля - кто не рискует, тот не пьет шампанское. Абаскаль строит команду, веган латает дыры. Мои тренерские предпочтения на стороне Абаскаля. Возможно, Личка или Карпин на этом посту были бы еще лучше, но они заняты, а насчет всех остальных могу напомнить, что от добра добра не ищут.

      3
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      Рейтинг: +12318

      ivany4 5 часов назад

      Как я и говорил, Спартак встал на рельсы построения клуба по европейским моделям. С прочной основой и профессинальным менталитетом игроков. Об этом говорил еще Карпин, будучи директором-тренером. Если этого удастся достичь, то можно будет сократить управление клуба, и больше расходовать на команду. Теперь становиться понятным атака и на Абаскаля, и на Спартак в целом. Построив нормальный клуб, можно будет через суды, GAC, ставить на место и РФС, судейский корпус и медиабрехунков.
      Почему Абаскаль останется до конца сезона. Умение работать с молодежью, европейский подход построения команды и тренировочного процесса, ну и задача быть в 3 - 5 ке ему по силам. А дальше будет видно.

      1
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      Рейтинг: +20884

      ilichkadr > ivany4 5 часов назад

      "дальше будет видно"
      Стыдно и когда видно, и когда видно, что ничего не видать.
      P.S. Уже сейчас так видно, что ничего не видать, в том числе и нормального клуба.

      2
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      Рейтинг: +12318

      ivany4 > ilichkadr 4 часа назад

      Не с твоим интеллектом рассуждать о футболе.
      Тебе и твоим подельникам кроме гы-гы и "у нас все лучшее, а остальное по барабану", рассуждать только в своих болотах, а не лезть в цивилизацию.
      Извини, прости, совсем забыл.)) Как ***** с основанием мира, так и вы с основанием футбола, и являетесь футбольной столицей! Какое мудрое руководство на болотах, такие же умные и болельщики. )))

      1
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      Рейтинг: +1285

      Цугундeр > ivany4 4 часа назад

      "Теперь становитЬся понятным атака и на Абаскаля, и на Спартак в целом."
      Что тебе понятно , гугл-пенс ? )))
      Ну , хотЬ с «ѣ» не написал.. ), капуцин розового ордена , обладатель регалий за мракобесие , и громовержец в кабинке с белым унитазом и красным стульчаком. В этом ты-молодец. Не держи в себе. Вредно для простаты и прямой кишки.

      6
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      Рейтинг: +12318

      ivany4 > Цугундeр 4 часа назад

      Ишь как гниль без рода и отчества всполошилась!
      Иди пукан в Неве остуди, дитя пепси колы и распутина!

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      Рейтинг: +1285

      Цугундeр > ivany4 4 часа назад

      Ой.)) А что , мой бакалавра кусок , про пунктуацию забылись..? ))

      И, да . Мне Нева-не река ,да и Москва тоже .

      3
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      Рейтинг: +1285

      Цугундeр > ivany4 4 часа назад

      За четыре минуты - две запятые и изящество в оформлении..!!)
      Добавь прописные. И ты - король стандартов.

      3
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      ...
      Рейтинг: +20884

      ilichkadr > ivany4 3 часа назад

      Это ты кому пишешь, а Ванюша? Тебе ли, с интеллектом ниже плинтуса, рассуждать о футболе? До такого "построив нормальный клуб, можно будет через суды, GAC, ставить на место и РФС, судейский корпус" мог додуматься идиот или не далёкий.
      На идиота вроде не тянешь, а вот на глупца. т.е. наивного - вполне.
      P.S. Печально, но факт остаётся фактом - глупость это не отсутствие ума это такой ум.

      3
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      Рейтинг: +6730

      Эном айс 5 часов назад

      Считают правильно.
      Лишь бы неправильно не рассчитали...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +517

      Bez Imeni 5 часов назад

      отлично

      1
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      Рейтинг: +740

      TIMOTHY 5 часов назад

      Набросится на Осинькина после поражения и ту ту точка ) Совет испанцу прыгай двумя ногами и точно в живот ))

      3
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      Рейтинг: +34719

      oyabun 6 часов назад

      Все условия давно уже сложились. Но.. "верхи не хотят". Значит положение в середине таблицы устраивает нынешнее руководство клуба. О какой "зрелищной игре" идет речь вообще не понятно?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +20884

      ilichkadr 6 часов назад

      Испанец старается получить как можно большую неустойку, а Спартак не хочет её платить. Пэтому и поют дифирамбы в СМИ, что Абаскаль " старается ставить зрелищный футбол и создает грамотный спортивный проект".
      P.S. Придёт новый тренер и вся "зрелищность" с "грамотностью" накроется медным тазом. Плавали, знаем...........

      5
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      Рейтинг: +1753

      k611 6 часов назад

      Лукавят, неустойку платить не хотят. Ряд игроков просто не высокого уровня, тут хоть какой тренер, с такими каши не сваришь...

      9
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      Рейтинг: +37011

      VVM1964 7 часов назад

      Посмотрим на трансферы зимой и только тогда можно говорить о перспективах команды - с ТАКИМ составом для нас нормальным должно быть попадание в пятерку ! (((

      4
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      Рейтинг: +6035

      ПалкоВводецъ (returned) 7 часов назад

      С таким физручинищем у сви ней появился шанс на встречу с Пердивом. Страна достойно проводит антинародных туда. Гыгыгы

      4
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