Источник назвал условия, которые могут привести к отставке Абаскаля

Да, Абаскаль в этом сезоне чудил, и в будущем тоже будет чудить. Он, в точности как Семак, не видит собственных ошибок. Но на этом их сходство заканчивается. Веган это рутина. Абаскаль это креативность. Кредо вегана - как бы чего не вышло. Кредо Абаскаля - кто не рискует, тот не пьет шампанское. Абаскаль строит команду, веган латает дыры. Мои тренерские предпочтения на стороне Абаскаля. Возможно, Личка или Карпин на этом посту были бы еще лучше, но они заняты, а насчет всех остальных могу напомнить, что от добра добра не ищут.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль продолжит работу с командой как минимум до конца нынешнего сезона.
По данным «Спорт-Экспресса», 34-летний испанец останется на своем посту, отставку Абаскаля до конца сезона может спровоцировать лишь форс-мажорная ситуация – крупное поражение от «Крыльев» в заключительном матче 2023 года или серия из нескольких поражений в весенней части чемпионата.
В «Спартаке» считают, что испанец старается ставить зрелищный футбол и создает грамотный спортивный проект на будущее вокруг российского костяка игроков.
- Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года, а его соглашение рассчитано до лета 2025-го.
- В прошлом сезоне красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ. В этом сезоне «Спартак» идет седьмым с 27 очками.
- Под руководством испанца команда провела 66 матчей, одержав 33 победы при 20 поражениях и 13 ничьих.
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