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    • Хамес рассказал, как Перес отговорил его от трансфера в «Манчестер Сити» или «ПСЖ»

    Хамес рассказал, как Перес отговорил его от трансфера в «Манчестер Сити» или «ПСЖ»

    Бывший игрок «Реала» Хамес Родригес рассказал, как президент клуба Флорентино Перес убедил его перейти в команду в 2014 году.

    «Меня хотели купить «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Их предложения были более выгодные, чем у «Реала». Но я хотел славы «Реала». Лучше этого клуба ничего нет.

    Мне позвонил Перес: «Чего ты хочешь – деньги или славу?». Я ответил, что второе. Перес сказал: «Тогда решено», – поделился Хамес.

    • 32-летний колумбиец сейчас в «Сан-Паулу».
    • Он стоит 6 миллионов евро.
    • В сезоне Серии А у Хамеса 12 матчей, гол, 2 ассиста.

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    Источник: Marca

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