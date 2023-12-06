Хамес рассказал, как Перес отговорил его от трансфера в «Манчестер Сити» или «ПСЖ»

Бывший игрок «Реала» Хамес Родригес рассказал, как президент клуба Флорентино Перес убедил его перейти в команду в 2014 году.

«Меня хотели купить «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Их предложения были более выгодные, чем у «Реала». Но я хотел славы «Реала». Лучше этого клуба ничего нет.

Мне позвонил Перес: «Чего ты хочешь – деньги или славу?». Я ответил, что второе. Перес сказал: «Тогда решено», – поделился Хамес.