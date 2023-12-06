Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хамес рассказал, как Перес отговорил его от трансфера в «Манчестер Сити» или «ПСЖ»

Хамес рассказал, как Перес отговорил его от трансфера в «Манчестер Сити» или «ПСЖ»

6 декабря 2023, 00:40
1

Бывший игрок «Реала» Хамес Родригес рассказал, как президент клуба Флорентино Перес убедил его перейти в команду в 2014 году.

«Меня хотели купить «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Их предложения были более выгодные, чем у «Реала». Но я хотел славы «Реала». Лучше этого клуба ничего нет.

Мне позвонил Перес: «Чего ты хочешь – деньги или славу?». Я ответил, что второе. Перес сказал: «Тогда решено», – поделился Хамес.

  • 32-летний колумбиец сейчас в «Сан-Паулу».
  • Он стоит 6 миллионов евро.
  • В сезоне Серии А у Хамеса 12 матчей, гол, 2 ассиста.

Еще по теме:
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC 1
Двукратный победитель Лиги чемпионов расторг контракт с клубом МЛС
Хамес подписал контракт с 13-м клубом в карьере
Источник: Marca
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Сан-Паулу Реал ПСЖ Манчестер Сити Родригес Хамес Перес Флорентино
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1701840808
А теперь ты никто, а в МС играл бы до сих пор
Ответить
Главные новости
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
3
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
3
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
4
Все новости
Все новости
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
06:50
Родри публично извинился перед «Валенсией» за свои слова о клубе
06:26
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 22:49
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
Вчера, 19:41
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
Вчера, 16:35
1
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
Вчера, 15:10
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
Вчера, 11:47
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
Вчера, 08:43
1
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
Вчера, 02:23
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
8 сентября
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
8 сентября
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
7
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
8 сентября
1
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
8 сентября
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
8 сентября
6
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
8 сентября
7
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
8 сентября
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
7 сентября
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
7 сентября
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
5 сентября
1
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
2
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
5 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+