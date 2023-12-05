Пиняев раскритиковал журналистов

Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев выразил недовольство СМИ.
«Меня критикуют? Ожиданий, наверное, было слишком много. И СМИ оказывают медвежью услугу – сначала носят на руках, а после неудачного периода не вспоминают о том, что этому возрасту свойственна нестабильность.
До моего гола в Самаре считали, сколько матчей не забивал, а потом, после гола, перестали что-либо писать и говорить. К сожалению для СМИ, я не дал повода снова написать про себя статью, – думаю, они очень жалеют об этом», – сказал Пиняев.
- В сезоне у Пиняева 24 матча, 2 гола, 4 ассиста.
- Он в «Локо» с января.
- Ранее Пиняев выступал за «Крылья Советов».
Источник: «РБ Спорт»