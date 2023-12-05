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    Пиняев раскритиковал журналистов

    Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев выразил недовольство СМИ.

    «Меня критикуют? Ожиданий, наверное, было слишком много. И СМИ оказывают медвежью услугу – сначала носят на руках, а после неудачного периода не вспоминают о том, что этому возрасту свойственна нестабильность.

    До моего гола в Самаре считали, сколько матчей не забивал, а потом, после гола, перестали что-либо писать и говорить. К сожалению для СМИ, я не дал повода снова написать про себя статью, – думаю, они очень жалеют об этом», – сказал Пиняев.

    • В сезоне у Пиняева 24 матча, 2 гола, 4 ассиста.
    • Он в «Локо» с января.
    • Ранее Пиняев выступал за «Крылья Советов».

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    Источник: «РБ Спорт»

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