«Рубин» сыграл с «Динамо» в несогласованной форме из-за суеверий Рахимова

Стало известно, почему «Рубин» провел матч 17-го тура против «Динамо» в форме зеленого цвета. Она не была согласована.

«Рубин» идет на все ухищрения только по одной причине – суеверие Рашида Рахимова. Сразу несколько источников рассказали, что в клубе было дано задание делать все возможное, чтобы и дальше играть в зеленой форме. На фарт.

Именно поэтому в прошлый раз была выдумана история про утонувшую форму. Именно поэтому появилась легенда о невозможности организовать поставки футболок в этот раз.

Но, к счастью, на этот раз «Рубину» все это не помогло. Так что теперь можно больше не обманывать другие клубы, РПЛ и РФС», – написал источник.