Черданцев одним словом оценил сериал «Слово пацана»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился впечатлением от сериала «Слово пацана».

«Я думаю, что все обсуждают «Пацанов», потому что сериал настоящий. Про настоящих живых людей. Плохих или хороших это неважно. Обсуждают «Пацанов» потому, что это не про выдуманных картонных героев, не случайно, в сериале нет ни одного положительного персонажа, кто нашел там героизацию или романтизацию уличных банд вообще не понятно. Получить черепно-мозговую травму – это еще не худший вариант, стать инвалидом или быть забитым ногами насмерть в 14 лет под окнами своего дома – та еще романтика.

«Пацаны» это про жизнь, такую, какой она тогда была. Опасную для здоровья. Очень опасную. Я прекрасно помню то время. И хотя сам из центра Москвы, а не «с района» Казани, вот так же как персонажи сериала получил как раз году в 88-м или в 89-м кованым ботинком в лицо от приехавшей в МДМ гопоты. Просто так. Вообще ни за что. Меня спас продавец коммерческого ларька. А так бы все могло закончиться хуже.

Хорошее кино. Классно сделанное. Никакой пропаганды там, конечно, нет. И странно искать пропаганду в своем собственном прошлом. Бояться прошлого тоже ни к чему. Какое было, такое и было, а вот вспомнить его полезно. А то что-то много ностальгии в последнее время», – написал Черданцев.

Власти Татарстана призвали запретить сериал из-за романтизации преступности.

Сериал состоит из 8 эпизодов.

Режиссер – Жора Крыжовников («Горько», «Горько-2», «Самый лучший день»).

Слуцкий одним словом оценил сериал «Слово пацана»

Бурунов высказался о сериале «Слово пацана»

Новый тур АПЛ в середине недели: следите за главными матчами и успейте использовать бонус!