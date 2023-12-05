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    Черданцев одним словом оценил сериал «Слово пацана»

    Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился впечатлением от сериала «Слово пацана».

    «Я думаю, что все обсуждают «Пацанов», потому что сериал настоящий. Про настоящих живых людей. Плохих или хороших это неважно. Обсуждают «Пацанов» потому, что это не про выдуманных картонных героев, не случайно, в сериале нет ни одного положительного персонажа, кто нашел там героизацию или романтизацию уличных банд вообще не понятно. Получить черепно-мозговую травму, это еще не худший вариант, стать инвалидом или быть забитым ногами насмерть в 14 лет под окнами своего дома – та еще романтика.

    «Пацаны» это про жизнь, такую, какой она тогда была. Опасную для здоровья. Очень опасную. Я прекрасно помню то время. И хотя сам из центра Москвы, а не «с района» Казани, вот так же как персонажи сериала получил как раз году в 88-м или в 89-м кованым ботинком в лицо от приехавшей в МДМ гопоты. Просто так. Вообще ни за что. Меня спас продавец коммерческого ларька. А так бы все могло закончиться хуже.

    Хорошее кино. Классно сделанное. Никакой пропаганды там, конечно, нет. И странно искать пропаганду в своем собственном прошлом. Бояться прошлого тоже ни к чему. Какое было, такое и было, а вот вспомнить его полезно. А то что-то много ностальгии в последнее время», – написал Черданцев.

    • Власти Татарстана призвали запретить сериал из-за романтизации преступности.
    • Сериал состоит из 8 эпизодов.
    • Режиссер – Жора Крыжовников («Горько», «Горько-2», «Самый лучший день»).

    Слуцкий одним словом оценил сериал «Слово пацана»

    Бурунов высказался о сериале «Слово пацана»

    Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева

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    Сегодня, 11:49
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +10

      Владескрип 6 минут назад

      И где же тут то самое "Одно слово"?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10515

      САДЫЧОК 45 минут назад

      Я например не смотрел-но все эти ностальгирующие упыри по 90 м просто быдлятинская дичь! Да , а кино нужно снимать не про то что было- а , то что сейчас происходит и можно начать с футбола.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6722

      Питерский князь 1 час назад

      Закрываю бизнес, развожусь с женой, иду смотреть сериал.
      Мне делать больше нечего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      avera 1 час назад

      Херь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12316

      ivany4 2 часа назад

      Хотелось бы у всех восхищающихся спросить - так в чем состоит "Слово пацана"???
      Теперь понятно почему чердак так виляет при любых вопросах - знает, что такое слово пацана.)))

      1
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      Рейтинг: +1082

      Mirak92 2 часа назад

      Е5отина
      Я как Керж буду.
      Не смотрел.Не смотрю и не буду смотреть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4862

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Это тоже про футбол?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +656

      Napaleon Banapart 2 часа назад

      Черданцев одним словом оценил сериал «Слово пацана»
      Слуцкий одним словом оценил сериал «Слово пацана»
      Бурунов высказался о сериале «Слово пацана»
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      А нам это все на кой хрен???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32085

      JTherry > Napaleon Banapart 1 час назад

      только у всех оценивших этот сериал "одно слово" какое-то чересчур длинное, с разными оценками и воспоминаниями из прошлого... но спецом пометили зелёным маркером, чтобы мы не обсуждали заголовок...))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +656

      Napaleon Banapart > JTherry 1 час назад

      Да пусть высказываются хоть на несколько страниц. Ради бога. Я к тому что этот сайт о футболе или новинках кинемотографа.? Я тогда маму свою тут зарегистрирую. Она любитель сериалов на канале Домашний...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +32085

      JTherry > Napaleon Banapart 48 минут назад

      во всех СМИ была развернута опупея с этим сериалом, что он героизирует бывшие ОПГ Казани (хади-такташ и жилка), поэтому его надо запретить... после "наезда" съемочная группа решила засудить СМИ, которые высказались против сериала, поэтому сейчас многие "отмазывают" свои прежние высказывания против этого фильма, чтобы продолжить съемки (после 5-й серии)...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7585

      sochi-2013 2 часа назад

      Про БАМ или целину-не комильфо?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +34717

      oyabun 3 часа назад

      И где же тут "Одно" слово? Задумывайтесь хоть о заголовках.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9564

      vladik12 > oyabun 3 часа назад

      Ну вот я внимательно прочитал и увидел характеристику в одно слово:

      "Хорошее (кино)".

      А Вы почему не увидели?

      1
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