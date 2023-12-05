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Черданцев одним словом оценил сериал «Слово пацана»

5 декабря 2023, 11:49
37

Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился впечатлением от сериала «Слово пацана».

«Я думаю, что все обсуждают «Пацанов», потому что сериал настоящий. Про настоящих живых людей. Плохих или хороших это неважно. Обсуждают «Пацанов» потому, что это не про выдуманных картонных героев, не случайно, в сериале нет ни одного положительного персонажа, кто нашел там героизацию или романтизацию уличных банд вообще не понятно. Получить черепно-мозговую травму – это еще не худший вариант, стать инвалидом или быть забитым ногами насмерть в 14 лет под окнами своего дома – та еще романтика.

«Пацаны» это про жизнь, такую, какой она тогда была. Опасную для здоровья. Очень опасную. Я прекрасно помню то время. И хотя сам из центра Москвы, а не «с района» Казани, вот так же как персонажи сериала получил как раз году в 88-м или в 89-м кованым ботинком в лицо от приехавшей в МДМ гопоты. Просто так. Вообще ни за что. Меня спас продавец коммерческого ларька. А так бы все могло закончиться хуже.

Хорошее кино. Классно сделанное. Никакой пропаганды там, конечно, нет. И странно искать пропаганду в своем собственном прошлом. Бояться прошлого тоже ни к чему. Какое было, такое и было, а вот вспомнить его полезно. А то что-то много ностальгии в последнее время», – написал Черданцев.

  • Власти Татарстана призвали запретить сериал из-за романтизации преступности.
  • Сериал состоит из 8 эпизодов.
  • Режиссер – Жора Крыжовников («Горько», «Горько-2», «Самый лучший день»).

Слуцкий одним словом оценил сериал «Слово пацана»

Бурунов высказался о сериале «Слово пацана»

Новый тур АПЛ в середине недели: следите за главными матчами и успейте использовать бонус!

Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига
Комментарии (37)
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oyabun
1701766795
И где же тут "Одно" слово? Задумывайтесь хоть о заголовках.
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sochi-2013
1701769088
Про БАМ или целину-не комильфо?
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Napaleon Banapart
1701769589
Черданцев одним словом оценил сериал «Слово пацана» Слуцкий одним словом оценил сериал «Слово пацана» Бурунов высказался о сериале «Слово пацана» Клава Кока одним словом оценила сериал «Слово пацана» Бузова одним словом оценила сериал«Слово пацана» Вася Пупкин одним словом оценил сериал «Слово пацана» А нам это все на кой хрен???
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Иван Петров 1986
1701769964
Это тоже про футбол?
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Mirak92
1701770307
Е5отина Я как Керж буду. Не смотрел.Не смотрю и не буду смотреть
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ivany4
1701770789
Хотелось бы у всех восхищающихся спросить - так в чем состоит "Слово пацана"??? Теперь понятно почему чердак так виляет при любых вопросах - знает, что такое слово пацана.)))
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avera
1701771186
Херь.
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САДЫЧОК
1701775546
Я например не смотрел-но все эти ностальгирующие упыри по 90 м просто быдлятинская дичь! Да , а кино нужно снимать не про то что было- а , то что сейчас происходит и можно начать с футбола.
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Krylja Sovetoff
1701841884
Чердак по ходу чушпаном был.
Ответить
Станислав-Гращенков-googl
1701850526
Посмотрел первую серию.Именно романтика, восхваление шпаны и больше ничего. А ещё этот"Ласковый май", ёпперный стыд. Почему именно ЛМ? Говорили не чушпан, а чухан.
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