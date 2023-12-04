Бурунов высказался о сериале «Слово пацана»

Походу говенный фильмец не зашел зрителю))) Раз гонят его рекламу где только можно, начиная с федеральных каналов и заканчивая футбольным сайтом)))
Самый медийный болельщик ЦСКА Сергей Бурунов высоко оценил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
«Я 25 лет занимаюсь тем, чем занимаюсь. Когда я прочел сценарий, я был просто в потрясении. Потому что такой точности, правды и глубины я давно не встречал в современных сценариях.
Невозможно оторваться, я не увидел там ни малейшей фальши и картонности», – сказал Бурунов в шоу «Кстати» для «VK Клипов».
- Сериал Жоры Крыжовникова вошел в топ-5 лучших на «Кинопоиске».
- Власти Татарстана призвали запретить сериал из-за романтизации преступности.
- Бурунов сыграл в сериале отца Марата.