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    Бурунов высказался о сериале «Слово пацана»

    Самый медийный болельщик ЦСКА Сергей Бурунов высоко оценил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

    «Я 25 лет занимаюсь тем, чем занимаюсь. Когда я прочел сценарий, я был просто в потрясении. Потому что такой точности, правды и глубины я давно не встречал в современных сценариях.

    Невозможно оторваться, я не увидел там ни малейшей фальши и картонности», – сказал Бурунов в шоу «Кстати» для «VK Клипов».

    • Сериал Жоры Крыжовникова вошел в топ-5 лучших на «Кинопоиске».
    • Власти Татарстана призвали запретить сериал из-за романтизации преступности.
    • Бурунов сыграл в сериале отца Марата.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2023 22:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2849

      serglider 1 час назад

      Походу говенный фильмец не зашел зрителю))) Раз гонят его рекламу где только можно, начиная с федеральных каналов и заканчивая футбольным сайтом)))

      0
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      Рейтинг: +58

      sunwap 2 часа назад

      Хм. Ну раз болельщик ЦСКА, тогда можно.

      0
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      Рейтинг: +171

      googlechromovvkontakte 3 часа назад

      Сергей Бурунов не озвучит Леонардо Ди Каприо в новом фильме Скорсезе. Дублировать в «Убийцах цветочной Луны» позвали другого артиста...Российский актер театра и кино Сергей Бурунов («Родные», «Полицейский с Рублевки», «Остров»), известный еще и как «российский голос Леонардо Ди Каприо», не будет озвучивать голливудского артиста в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной Луны». Об этом сообщил «Кинопоиск» в своем телеграм-канале, посвященном новостям индустрии. Главные роли в новой картине Скорсезе сыграли Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.
      пы.сы...Эта...забыл добавить--Бурунов болельщик ЦСКА. Ну чтоб не говорили что мой коммент не о футболе.

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      Рейтинг: +69477

      portero 3 часа назад

      Бытиё определяет сознание....
      Кто что ищет тот то и находит, подонков стайных всегда хватало...

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