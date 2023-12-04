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Бурунов высказался о сериале «Слово пацана»

4 декабря 2023, 22:35
5

Самый медийный болельщик ЦСКА Сергей Бурунов высоко оценил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Я 25 лет занимаюсь тем, чем занимаюсь. Когда я прочел сценарий, я был просто в потрясении. Потому что такой точности, правды и глубины я давно не встречал в современных сценариях.

Невозможно оторваться, я не увидел там ни малейшей фальши и картонности», – сказал Бурунов в шоу «Кстати» для «VK Клипов».

  • Сериал Жоры Крыжовникова вошел в топ-5 лучших на «Кинопоиске».
  • Власти Татарстана призвали запретить сериал из-за романтизации преступности.
  • Бурунов сыграл в сериале отца Марата.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (5)
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portero
1701718680
Бытиё определяет сознание.... Кто что ищет тот то и находит, подонков стайных всегда хватало...
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sunwap
1701721557
Хм. Ну раз болельщик ЦСКА, тогда можно.
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serglider
1701727405
Походу говенный фильмец не зашел зрителю))) Раз гонят его рекламу где только можно, начиная с федеральных каналов и заканчивая футбольным сайтом)))
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FaTeK 1945
1701758633
... Кто то хочет возродить Тяп ляп. После показа фильма ждите массовых передряг...
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Skull_Boy
1701759184
Сериал хорошо даже очень хорош и правдив, а почему его хейтят? Ответ прост как никогда потому что он правдив и показывает реальную жизнь что было в 90х, а как показывает практика правду у нас никто не любит и помну что так же бомбило когда Бондарчук выпускал 9 роту
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