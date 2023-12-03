Слуцкий одним словом оценил сериал «Слово пацана»

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана».
«Слово пацана» – это шедевр.
Власть имущие недовольны этим сериалом. Они говорят, что надо его запретить: романтизация преступности. Пусть покажут восемь серий и запрещают», – сказал Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Власти Татарстана призвали запретить сериал из-за романтизации преступности.
- Слуцкий жил в Казани в 2019-2022 годах.
- С тех пор тренер без работы.
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Источник: «Бомбардир»