Слуцкий одним словом оценил сериал «Слово пацана»

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана».

«Слово пацана» – это шедевр.

Власть имущие недовольны этим сериалом. Они говорят, что надо его запретить: романтизация преступности. Пусть покажут восемь серий и запрещают», – сказал Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Власти Татарстана призвали запретить сериал из-за романтизации преступности.

Слуцкий жил в Казани в 2019-2022 годах.

С тех пор тренер без работы.

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