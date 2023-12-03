Слуцкий одним словом оценил сериал «Слово пацана»

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана».

«Слово пацана» – это шедевр.

Власть имущие недовольны этим сериалом. Они говорят, что надо его запретить: романтизация преступности. Пусть покажут восемь серий и запрещают», – сказал Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».