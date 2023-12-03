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Слуцкий одним словом оценил сериал «Слово пацана»

3 декабря 2023, 16:15
18

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана».

«Слово пацана» – это шедевр.

Власть имущие недовольны этим сериалом. Они говорят, что надо его запретить: романтизация преступности. Пусть покажут восемь серий и запрещают», – сказал Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Власти Татарстана призвали запретить сериал из-за романтизации преступности.
  • Слуцкий жил в Казани в 2019-2022 годах.
  • С тех пор тренер без работы.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид
Комментарии (18)
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Красногвардейчик
1701610671
Хороший сериал....реальный, рекомендую всем
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Аид666
1701616460
Бригада, Бумер... это другое)))
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DVOK68
1701619269
Я вас научу улицу любить!)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1701661485
Фильмы Сокурова запрещают, а тут "проглядели"типа... Властям только это и нужно:криминал/тюрьма/на войну.
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ZeBolotny
1701678922
Таких режиссёров за такие фильмы нужно расстреливать!
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Сергей-Конечно-google
1701681140
Фамилия Крыжовников и шедевр, крайне не сочетается в моем мозге.
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Zoge
1701686849
Про шедевр сильно сказано,а пацанов спортом надо увлекать!
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Nureke--google
1701699039
Шедевр - это Брильянтовая рука, картины Пикассо, произведения Бетховена и т.п., а не то что он сказал )
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Aleksander-Kulesh-google
1701724239
В интернете в свободном доступе фильм о банде Тяп Ляп, орудующей в Казани в 70- 80 х годах прошлого века.
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Хосе Арахис
1701755869
Нормальный сериал! Это тоже наша история. Можно относиться по разному, но историю не запретишь.
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