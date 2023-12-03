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    Слуцкий одним словом оценил сериал «Слово пацана»

    Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана».

    «Слово пацана» – это шедевр.

    Власть имущие недовольны этим сериалом. Они говорят, что надо его запретить: романтизация преступности. Пусть покажут восемь серий и запрещают», – сказал Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Власти Татарстана призвали запретить сериал из-за романтизации преступности.
    • Слуцкий жил в Казани в 2019-2022 годах.
    • С тех пор тренер без работы.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2023 16:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +20

      Сергей-Куприянов-vkontakt 3 часа назад

      Фильмы Сокурова запрещают, а тут "проглядели"типа... Властям только это и нужно:криминал/тюрьма/на войну.

      0
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      Рейтинг: +19275

      DVOK68 15 часов назад

      Я вас научу улицу любить!)

      0
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      Рейтинг: +2506

      Аид666 15 часов назад

      Бригада, Бумер... это другое)))

      0
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      Рейтинг: +2846

      serglider > Аид666 11 часов назад

      Бандитский Петербург, Брат -1,2, Ментовские *****, Невский... никто что-то не переживал, как это подействует на школоту и вот те - на!

      0
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      Рейтинг: +12

      Dujk > serglider 5 часов назад

      У нас уже началось. В Иркутске зарезали 15-летнего пацана, докопавшись сначала до него фразой из "Слова пацана"

      0
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      Рейтинг: +2807

      Красногвардейчик 17 часов назад

      Хороший сериал....реальный, рекомендую всем

      2
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      Рейтинг: +19275

      DVOK68 > Красногвардейчик 15 часов назад

      Такая же тема

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      Рейтинг: +2846

      serglider > Красногвардейчик 11 часов назад

      "Реальный" в каком плане? Реальность такова, что всю эту шушеру можно было придушить в самом зародыше, как например в Китае! А не дожидаться пока менты скорефанятся с бандитами и поставят целый регион на счетчик, используя местных молокососов как как презики...

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