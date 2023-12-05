Глава судейского комитета РФС оценил скандальные слова Карпина

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, сделанные после матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Он говорит, что никого не обидел, думаю, что для меня это не вполне корректные слова. Если бы они были произнесены в моей адрес, я бы воспринял как нечто обидное. Думаю, КДК разберется, знал ли Карпин, в отношении кого он их произносит. [КДК] опросит того же [арбитра Рафаэля] Шафеева о том разговоре, который состоялся у него с Карпиным после матча, какие были вопросы и знал ли Валерий Георгиевич, кто принимал это решение», – сказал Каманцев.

Матч прошел в Москве в условиях сильного снегопада.

После игры Карпин сказал: «Какой дебил, идиот принимал это решение, чтобы видеть это действо?»

«Ростов» потерпел гостевое поражение со счетом 0:2.

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