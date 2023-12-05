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    • Глава судейского комитета РФС оценил скандальные слова Карпина

    Глава судейского комитета РФС оценил скандальные слова Карпина

    Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, сделанные после матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА.

    «Он говорит, что никого не обидел, думаю, что для меня это не вполне корректные слова. Если бы они были произнесены в моей адрес, я бы воспринял как нечто обидное. Думаю, КДК разберется, знал ли Карпин, в отношении кого он их произносит. [КДК] опросит того же [арбитра Рафаэля] Шафеева о том разговоре, который состоялся у него с Карпиным после матча, какие были вопросы и знал ли Валерий Георгиевич, кто принимал это решение», – сказал Каманцев.

    • Матч прошел в Москве в условиях сильного снегопада.
    • После игры Карпин сказал: «Какой дебил, идиот принимал это решение, чтобы видеть это действо?»
    • «Ростов» потерпел гостевое поражение со счетом 0:2.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:22
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +20841

      NewLife 2 часа назад

      Каманцев, вы своей работой оскорбляете себя и обижаете тысячи болельщиков.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16718

      Anton01011969 2 часа назад

      Да какая разница, кто принимал решения!!! Одно слово дебил!!! Карпин всё правильно сказал и другим тренерам надо его поддержать, а не сидеть и сопли пускать!!!

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